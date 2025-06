Tic tac, tic tac

Tarifs douaniers américains J-15 : vers quel genre de désastre se dirige le commerce international en l’état ?

À l’approche de l’implémentation des tarifs douaniers voulus par l’administration Trump, l’Union européenne est confrontée à un dilemme stratégique majeur. Doit-elle accepter un accord inéquitable, au risque d’y perdre sa crédibilité internationale, ou assumer pleinement le bras de fer commercial ? Pour l’ancien directeur général du commerce à la Commission européenne, Jean-Luc Demarty, une reddition équivaudrait à un KO diplomatique, ruinerait le réseau d’accords de libre-échange de l’UE, et encouragerait les pratiques coercitives américaines. Loin d’être impuissante, l’Europe dispose pourtant d’outils juridiques et commerciaux pour riposter. Encore faut-il qu’elle renonce à sa peur de déplaire et fasse preuve de volonté politique. Face à une Amérique protectionniste et à une Chine ultracompétitive, l’UE joue sa place dans l’ordre mondial.