POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Une femme passe devant le logo de « France Travail », le nouvel opérateur du service public de l'emploi, à Paris, le 3 janvier 2024.

Une femme passe devant le logo de « France Travail », le nouvel opérateur du service public de l'emploi, à Paris, le 3 janvier 2024.

© LUDOVIC MARIN / AFP

SITUATION ALARMANTE

14 novembre 2025

Et pendant la suspension de la réforme des retraites, qui s’intéresse à la crise du premier emploi pour les jeunes actifs ?

Selon les données de l’Insee pour le troisième trimestre 2025, le taux de chômage des 15-24 ans s’établit à 18,8 %, soit plus du double de la moyenne nationale, tandis que près de 542 300 jeunes de moins de 25 ans sont inscrits à France Travail sans activité, en hausse de 30 % sur un an.

Photo of Jean-Luc Ginder
Jean-Luc Ginder Go to Jean-Luc Ginder page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Ginder image
Jean-Luc Ginder

Jean-Luc Ginder est économiste.