SITUATION ALARMANTE

14 novembre 2025

Et pendant la suspension de la réforme des retraites, qui s’intéresse à la crise du premier emploi pour les jeunes actifs ?

Selon les données de l’Insee pour le troisième trimestre 2025, le taux de chômage des 15-24 ans s’établit à 18,8 %, soit plus du double de la moyenne nationale, tandis que près de 542 300 jeunes de moins de 25 ans sont inscrits à France Travail sans activité, en hausse de 30 % sur un an.