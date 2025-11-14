Une femme passe devant le logo de « France Travail », le nouvel opérateur du service public de l'emploi, à Paris, le 3 janvier 2024.
SITUATION ALARMANTE
14 novembre 2025
Et pendant la suspension de la réforme des retraites, qui s’intéresse à la crise du premier emploi pour les jeunes actifs ?
Selon les données de l’Insee pour le troisième trimestre 2025, le taux de chômage des 15-24 ans s’établit à 18,8 %, soit plus du double de la moyenne nationale, tandis que près de 542 300 jeunes de moins de 25 ans sont inscrits à France Travail sans activité, en hausse de 30 % sur un an.
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Ginder est économiste.
A PROPOS DES AUTEURS
