POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, arrive à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, le 17 décembre 2025. Le président américain Donald Trump assiste à une cérémonie organisée à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, pour le rapatriement des dépouilles de deux soldats américains tués en Syrie.

©

La chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, arrive à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, le 17 décembre 2025. Le président américain Donald Trump assiste à une cérémonie organisée à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, pour le rapatriement des dépouilles de deux soldats américains tués en Syrie.

UN COUP DOUX QUI NE DISAIT PAS SON NOM ?

19 décembre 2025

Susie Wiles, la directrice de cabinet de Donald qui faisait trembler le camp Maga sur ses bases beaucoup plus volontairement qu’il n’y paraît ?

En accordant une série d’entretiens fleuve à Vanity Fair, Susie Wiles, stratège centrale du dispositif trumpien, a levé un coin du voile sur les tensions internes qui traversent aujourd’hui le mouvement MAGA et le Parti républicain. Au sein d'une administration peuplée d'incompétents et d'opportunistes, Susie Wiles apparaît moins piégée médiatiquement qu'isolée politiquement, forcée de tenir la barre alors que la tempête entourant le président s'approche dangereusement. Décryptage.

Photo of Jean-Eric Branaa
Photo of Gabriel Solans
Jean-Eric Branaa Go to Jean-Eric Branaa page et Gabriel Solans Go to Gabriel Solans page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Eric Branaa image
Jean-Eric Branaa
Spécialiste des Etats-Unis - IRIS

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022). 

Gabriel Solans image
Gabriel Solans

Gabriel Solans est chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris Cité, spécialiste du Parti républicain.

Populaires

1Mercosur : mais pourquoi la France est-elle incapable de comprendre que l’Amérique du Sud est le principal continent à pouvoir être un vrai allié économique ?
2Derrière le succès du lancement d'Ariane 6, le retard accumulé grandissant par l’Europe dans la course à l’espace
3Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
4Un an après sa réélection, Donald Trump a réussi à provoquer un véritable boom industriel. En Chine…
5Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Financé par tous, cru par personne ? Le gros malaise de l’audiovisuel public en Commission d’enquête parlementaire