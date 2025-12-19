©
La chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, arrive à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, le 17 décembre 2025. Le président américain Donald Trump assiste à une cérémonie organisée à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, pour le rapatriement des dépouilles de deux soldats américains tués en Syrie.
UN COUP DOUX QUI NE DISAIT PAS SON NOM ?
19 décembre 2025
Susie Wiles, la directrice de cabinet de Donald qui faisait trembler le camp Maga sur ses bases beaucoup plus volontairement qu’il n’y paraît ?
En accordant une série d’entretiens fleuve à Vanity Fair, Susie Wiles, stratège centrale du dispositif trumpien, a levé un coin du voile sur les tensions internes qui traversent aujourd’hui le mouvement MAGA et le Parti républicain. Au sein d'une administration peuplée d'incompétents et d'opportunistes, Susie Wiles apparaît moins piégée médiatiquement qu'isolée politiquement, forcée de tenir la barre alors que la tempête entourant le président s'approche dangereusement. Décryptage.
9 min de lecture
Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022).
Gabriel Solans est chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris Cité, spécialiste du Parti républicain.
