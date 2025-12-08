POLITIQUE
Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)

© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

ANALYSE

8 décembre 2025

Stratégie nationale de sécurité américaine, 2017 - 2025 : Radioscopie de l’évolution du regard porté par les Etats-Unis sur l’Europe

Dans la Stratégie nationale de sécurité (NSS) des États-Unis, le principal document doctrinal du président américain, la relation États-Unis–Europe est filtrée à travers des lentilles géopolitiques, économiques et culturelles qui en disent long sur l’orientation du monde occidental.

Daniel Funeriu Go to Daniel Funeriu page

A PROPOS DES AUTEURS
Daniel Funeriu image
Daniel Funeriu

Daniel Funeriu est un chercheur et un homme politique franco-roumain membre du parti démocrate-liberal. Ancien ministre en Roumanie, ancien député européen, il s’est présenté en tant que candidat indépendant à l’élection présidentielle de 2025.

