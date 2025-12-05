POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des fans participent à l’événement cycliste Netflix « Stranger Things » 5 Los Angeles CicLAvia Bike Ride, le 23 novembre 2025 à Hollywood, en Californie.

Des fans participent à l’événement cycliste Netflix « Stranger Things » 5 Los Angeles CicLAvia Bike Ride, le 23 novembre 2025 à Hollywood, en Californie.

© 2025 Getty Images

SUCCESS STORY

5 décembre 2025

Stranger Things : du succès sur Netflix à la franchise globale

Née comme une série originale au sein d’une plateforme encore en pleine construction, Stranger Things s’est progressivement muée en un phénomène mondial qui dépasse largement l’écran. Alors que la dernière saison se profile, la série incarne désormais le passage d’un simple “Netflix Original” à une franchise culturelle tentaculaire, nourrie autant par son univers narratif que par l’engagement de ses fans.

Photo of Orcun Can
Orcun Can Go to Orcun Can page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Netflix , Stranger Things , série , phénomène , 4e saison , franchise

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Orcun Can image
Orcun Can
Chargé de cours en économie numérique

Orçun Can est maître de conférences au département des humanités numériques du King's College de Londres. Ses recherches et son enseignement portent sur les interactions entre la narration numérique, la théorie des médias et l'évolution des cultures des plateformes en ligne. Spécialisé en narratologie et en économie numérique, il s'intéresse particulièrement à la manière dont les récits sont construits, diffusés et vécus dans des environnements interactifs et en réseau.

Populaires

1Evitement de l’impôt : ce que “Cash Investigation” ne comprend obstinément pas à la fiscalité des dividendes de Bernard Arnault
2CS3D : la directive européenne qui étranglera plus encore la croissance européenne
3Tempête à Bruxelles : ces affaires de fraudes massives qui ébranlent la crédibilité des institutions européennes
4Labellisation de l’information : petites révélations sur ce qui se cache vraiment derrière le Journalism Trust Initiative promu par Emmanuel Macron
5A quel âge devient-on vieux ? Pour les scientifiques, peut-être plus tard que ce que vous pourriez croire
6L'OCDE prédit un monde à deux vitesses pour la croissance 2026 : boom pour les émergents, ralenti pour l'Europe et les États-Unis
7Le forage pétrolier repart un peu partout en Europe sauf… en France