Stranger Things : du succès sur Netflix à la franchise globale

Orçun Can est maître de conférences au département des humanités numériques du King's College de Londres. Ses recherches et son enseignement portent sur les interactions entre la narration numérique, la théorie des médias et l'évolution des cultures des plateformes en ligne. Spécialisé en narratologie et en économie numérique, il s'intéresse particulièrement à la manière dont les récits sont construits, diffusés et vécus dans des environnements interactifs et en réseau.