Starship et les méga-fusées réutilisables : comment la baisse drastique des coûts de lancement va transformer l’observation de l’Univers

La fusée Starship de SpaceX, numéro 38, décolle lors de son 11ᵉ vol d’essai le 13 octobre 2025, vue depuis South Padre Island, au Texas. L’imposante fusée Starship de SpaceX s’est élancée pour son dernier vol d’essai lundi, alors que l’entreprise américaine cherche à déjouer les critiques qui estiment que sa technologie pourrait ne pas être en mesure de mener à bien les projets lunaires de la NASA et de concrétiser les ambitions martiennes d’Elon Musk. (Image d'illustration)