La fusée Starship de SpaceX, numéro 38, décolle lors de son 11ᵉ vol d’essai le 13 octobre 2025, vue depuis South Padre Island, au Texas. L’imposante fusée Starship de SpaceX s’est élancée pour son dernier vol d’essai lundi, alors que l’entreprise américaine cherche à déjouer les critiques qui estiment que sa technologie pourrait ne pas être en mesure de mener à bien les projets lunaires de la NASA et de concrétiser les ambitions martiennes d’Elon Musk. (Image d'illustration)
REVOLUTION SPATIALE ET SCIENCE
15 janvier 2026
Starship et les méga-fusées réutilisables : comment la baisse drastique des coûts de lancement va transformer l’observation de l’Univers
Les récents succès des fusées géantes Starship et New Glenn ne se limitent pas aux ambitions lunaires ou martiennes. Ils pourraient surtout marquer un tournant décisif pour l’astronomie, en rendant possibles des télescopes spatiaux plus puissants, plus simples et potentiellement beaucoup moins coûteux que le James Webb.
Astrophysicien senior, Smithsonian Institution
