Souveraineté vs intégration européenne : un nouveau conflit autour de l’indépendance de la justice oppose la présidence et l’exécutif polonais

Artur Ciechanowicz est journaliste et expert en affaires internationales. Il a été reporter pour l'agence de presse polonaise PAP à Berlin et à Bruxelles. Auparavant, il était analyste au Centre d'études orientales (OSW) à Varsovie. Ses recherches portent sur les processus décisionnels et le lobbying au sein de l'UE, ainsi que sur la politique agricole de l'UE.