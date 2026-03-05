POLITIQUE
Blurred backgroundLaxisme : selon Le Robert, c’est la « tendance excessive à la conciliation, à la tolérance (s'oppose à purisme) ».
BRAS DE FER

5 mars 2026

Souveraineté vs intégration européenne : un nouveau conflit autour de l’indépendance de la justice oppose la présidence et l’exécutif polonais

Le président polonais a dévoilé un projet de loi ambitieux visant à protéger les nominations judiciaires de toute contestation politique et judiciaire.

Photo of Artur Ciechanowicz
Artur Ciechanowicz Go to Artur Ciechanowicz page

MOTS-CLES

indépendance de la justice , Pologne , souveraineté , Union Européenne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Artur Ciechanowicz image
Artur Ciechanowicz

Artur Ciechanowicz est journaliste et expert en affaires internationales. Il a été reporter pour l'agence de presse polonaise PAP à Berlin et à Bruxelles. Auparavant, il était analyste au Centre d'études orientales (OSW) à Varsovie. Ses recherches portent sur les processus décisionnels et le lobbying au sein de l'UE, ainsi que sur la politique agricole de l'UE.

