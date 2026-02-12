GRAND RESET DE L’UE ?
12 février 2026
Souveraineté économique européenne : comment sortir de la naïveté sans sombrer dans les illusions du protectionnisme ?
Alors que se tient ce jeudi le sommet informel des 27 en Belgique sur la compétitivité, Emmanuel Macron affirme que “L’Europe est confrontée à un “état d’urgence géopolitique et géoéconomique”. Décryptage des solutions avancées par le président.
9 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.