VIES NUMERIQUES

20 novembre 2025

SOS naufragés du web… ou pas : Des universitaires suédois ont mené une enquête dans 19 pays, et voilà ce que les adolescents leur ont dit qu’ils souhaitaient que les adultes sachent sur leur vie digital

Les adolescents du monde entier utilisent massivement les réseaux sociaux, mais leurs préoccupations restent souvent ignorées. Une vaste enquête menée avec l’Unicef montre pourtant qu’ils ont une vision nuancée : soutien émotionnel, isolement, comparaisons toxiques, harcèlement… Ils demandent surtout que les adultes comprennent mieux leur univers numérique et les accompagnent réellement.