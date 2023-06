George Soros lors d'une conférence de presse.

Alexandre del Valle est un géopolitologue et essayiste franco-italien. Ancien éditorialiste (France Soir, Il Liberal, etc.), il intervient dans des institutions patronales et européennes, et est chercheur associé au Cpfa (Center of Foreign and Political Affairs). Il a publié plusieurs essais en France et en Italie sur la faiblesse des démocraties, les guerres balkaniques, l'islamisme, la Turquie, la persécution des chrétiens, la Syrie et le terrorisme.

Atlantico : George Soros a annoncé qu’il cédait les rênes de sa fondation à son fils. Comment George Soros a-t-il, par sa fondation et ses relations, promu sa vision du monde ?

Alexandre Del Valle : A 92 ans, son père George Soros sent qu’il est proche de la mort et passe les rênes à son fils, Alexander, qui a baigné toute son enfance dans le politiquement correct anti souverainiste et sans frontiérisme. Il a été formé pour répandre le wokisme et l’internationalisme sans frontiérisme dans le monde et surtout en Occident. Il veut d’ailleurs lutter contre un retour de Trump et aider par tous les moyens et son influence les démocrates.

Dans une interview au « Wall Street Journal », Alexander Soros explique qu’il va gérer des milliards de dollars de l’empire de son père, notamment les réseaux d’Open Society. Alexander Soros veut rendre impossible le retour de Donald Trump.

Wokiste quasi fanatique, et détesté par tous les ultra-conservateurs et populistes du monde, il est aussi radical qu’eux en sens inverse. Son père a consacré toute sa vie à deux choses : faire fortune dans la finance et la bourse, et mettre une partie de son argent dans la promotion de tout ce qui peut affaiblir les Etats nations souverains, y compris occidentaux et israéliens. Soros a créé dans les années 1980 le réseau de fondations (Open society foundation ou OSF) qui finance toutes les causes libérales-libertaires et mondialistes : des réformes de l’économie et de la justice, aux droits des minorités sexuelles ethniques et religieuses, des réfugiés et immigrés clandestins à la liberté d’expression à sa manière et à la lutte contre l’extrême droite puis en faveur du communautarisme et du voile islamiste. Son postulat est que si la prospérité économique passe par l’ouverture des frontières douanières alors la démocratie, son pendant politique, passe par le mondialisme et une gouvernance mondiale. Mon intuition, selon laquelle Alexander sera encore plus idéologique et donc intolérant que son père, est qu’il n’a pas besoin de se battre pour faire de l’argent mais est une création idéologique pure de son père. Dans une interview au Wall Street Journal, Alexander Soros a reconnu qu’il est encore plus politique et idéologique que son père.

A quel point sa vision du monde, et la manière de parvenir à ses fins était-elle pensée chez Soros ?

Ce n’est pas du complotisme que de dire que Soros a une idéologie de la société, de l’économie et de la politique « ouvertes » car Soros est un homme cohérent. Il écrit noir sur blanc cette vision, d’ailleurs intellectuellement logique et en partie vraie, selon laquelle l’ouverture des nations doit être totale et pas seulement économique mais aussi identitaire. Soros déteste par-dessus tout le souverainisme, sous toutes ses formes, car, pour lui, le monde doit évoluer peu à peu vers une gouvernance mondiale. Le moyen est d’étendre par tous les moyens la conception libérale libertaire de la démocratie partout dans le monde mais avec une importance supérieure accordée à l’Europe de l’Est dont il est originaire et dont il craint que l’aspiration nationale identitaire de ces pays ex communistes les conduise à communiquer leur souverainisme identitaire au reste de l’Europe, d’où l’importance des fonds envoyés à l’Est depuis les années 90 dans le double but de créer de nouvelles élites mondialisées et de réduire l’influence de la Russie jugée comme le pire obstacle à l’extension du modèle libéral libertaire.

Quels sont ses relais ? Comment nourrissait-il son réseau ?

Il ne s’agit pas d’un mais de nombreux réseaux : Open society est un réseau de réseaux, qui entretient des ONG, des associations, des partis politiques et des écoles et centres de formation dans le monde entier. Les relais sont multiples, associatifs, médiatiques et éducatifs et l’alliance tantôt avec le centre libéral, tantôt la gauche, tantôt les démocrates américains et les sociaux-démocrates européens et les milieux communautaires de Bruxelles. D’où le fameux organigramme des centaines de députés européens et nationaux « approchés » par Open society depuis des années.

George Soros est le coupable idéal pour de nombreuses théories du complot, comment l’expliquer ?

Il y a une part de fixation et d’obsession d’un côté ; de théories du complot judéo-maçonnique et mondialiste de l’autre et aussi une part de vérité, car la vérité n’est souvent ni blanche ni noire. Il est stupide de voir Soros partout car il y a beaucoup de petits Soros qui financent les navires des ONG qui aident les migrants clandestins à débarquer à Lampedusa et qui poursuivent un projet « sincèrement mondialiste », et il est stupide de voir Soros derrière tous les coups tordus, mais il serait tout aussi stupide de nier l’importance de Soros et de ses organisations qui œuvrent selon ses aveux et ouvrages mêmes à la mondialisation libérale dans un objectif de détruire l’Etat régalien traditionnel au profit d’une gouvernance mondiale et de la fin des traditions et valeurs judéo-chrétiennes classiques jugées comme autant d’obstacles a son projet cosmopolite. En ce sens, il est cohérent et il n’y a AUCUN complot car George Soros, son fils et Open society confessent, publient et sont fiers de leur agenda sans frontiériste et mondialiste.

Quelles réussites a-t-il eu ? Et quels échecs ?

Il a eu des réussites extraordinaires mais contrairement aux élucubrations simplistes des complotistes, il n’était qu’un des éléments et des acteurs, souvent en collaboration avec les administrations américaines, démocrates et néo-conservateurs donc les plus interventionnistes; la Serbie; l’Ukraine, la Géorgie notamment, où avec Endowment for democracy; Kanvas, Albert Einstein Foundation; Voice of America ou USAID, il a contribué à l’expansion de l’interventionnisme occidental en Europe centrale balkanique et de l’Est avec l’appui des administrations Clinton et Bush fils; puis ensuite dans les pays arabes avec l’appui de l’administration Obama.

Ce lundi, a aussi été marqué par la mort de Silvio Berlusconi. Y-a-t-il des parallèles pertinents à faire sur ces deux figures, notamment sur leur manière de mettre leur fortune au service de leur combat idéologique ?

La grande différence est que si George Soros a mis une partie de sa fortune au service de la promotion du politiquement correct, du mondialisme et du wokisme, dans une logique "métapolitique" cohérente et indéniable, Berlusconi, le milliardaire jouissif est peu profond et très peu idéologue. Il a rarement mis sa fortune au service de l’idéologie supposée de droite mais au service de son électoralisme et de la défense de ses intérêts personnels et judiciaires : il n’a fait aucune action métapolitique contraire à la doxa ambiante et a promu une sous culture américanisée puis trahi ses électeurs de droite en ne faisant aucune vraie réforme et en faisant primer ses intérêts personnels sur son idéologie. Soros a une vraie cohérence d’idéologue qui met son argent au service de la promotion des idées tandis que Silvio Berlusconi, certes capable de provocations populistes et d’un certain courage intellectuel, comme l’anticommunisme constamment affiché et la promotion depuis 30 ans de l’union des droites, n’a rien fait d’envergure pour le combat des idées de droite et pour former des élites jeunes et bien formées capables de transformer la société : son action culturelle s’est limitée aux émissions américanisées avec des femmes pulpeuses aux décolletés énormes et vulgaires avec un abrutissement intellectuel par les jeux et la religion du football...

Quelle a été la stratégie et les moyens mis en place par Berlusconi en ce sens ? Comment Berlusconi a-t-il durablement changé le cours de l’histoire italienne ?

Il a œuvré jusqu’au gouvernement de Giorgia Meloni et depuis les années 1990 à promouvoir l’union des droites. Certes, même si ses télés ont favorisé la promotion de la sous culture de la consommation, son action politique a banalisé et légitimé par les participations au gouvernement de ́"centre droite" comme on dit en Italie, qui veut dire en fait l’union des droites, du centre à la droite anti immigrée de la Ligue et aux post fascistes de Gianfranco Fini et maintenant de Giorgia Meloni.