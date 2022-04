Si vous vous demandez comment partager aux mieux les tâches ménagères, des universitaires de l’Utah ont des réponses argumentées pour vous

Un sosie d'Ivanka Trump aspire les miettes de pain jetées par les visiteurs dans le cadre d'une installation artistique intitulée "Ivanka Vacuuming" à la Flashpoint Gallery en février 2019 à Washington.

Daniel Lee Carlson est professeur adjoint au Département d'études sur la famille et la consommation à l'Université de l'Utah. Ses recherches portent, en général, sur les causes et les conséquences des variations dans la formation de la famille et les processus familiaux.

Atlantico : Dans une publication (Mine and Yours, or Ours: Are All Egalitarian Relationships Equal?), vous avez étudié l'influence des tâches ménagères et leur répartition sur la relation de couple. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire si une bonne gestion des tâches ménagères quotidiennes est importante pour assurer un ménage heureux ? Quelles sont les variables impliquées ? Qu'avez-vous découvert ?

Daniel Carlson : Une bonne gestion des tâches ménagères quotidiennes est très importante pour le bonheur des partenaires. La question a toujours été de savoir si elle profite aux deux partenaires de la même manière. Il existe deux points de vue à ce sujet. D'une part, certains affirment que la répartition des tâches est un jeu à somme nulle : en faire moins est mieux, en faire plus est pire. Par conséquent, je suis gagnant lorsque mon partenaire en fait plus, mais mon partenaire en souffre. En revanche, selon un autre raisonnement, le déséquilibre est mauvais pour toutes les personnes concernées. Si je ne fais pas ma part, mon partenaire qui est surchargé sera malheureux, mais moi aussi, car je me sentirai coupable ou je souffrirai de la colère de mon partenaire.

Les variables impliquées sont la façon dont vous répartissez les tâches ménagères et ce que vous pensez être juste.

Dans cette étude, j'ai trouvé des arguments pour les deux points de vue, mais les résultats dépendaient de la façon dont la répartition des tâches ménagères était mesurée. Si l'on examine la question du point de vue de la proportion globale des tâches ménagères de chacun (par exemple, je fais 30 % de toutes les tâches et mon partenaire en fait 70 %), j'ai constaté que l'augmentation de la proportion des tâches ménagères était associée négativement à la qualité de la relation. Ainsi, plus ma proportion augmente, moins je suis heureux. Cependant, si nous considérons les tâches ménagères comme un ensemble de tâches individuelles et que nous mesurons la répartition des tâches ménagères comme le nombre de tâches que les partenaires partagent de manière égale, alors plus les tâches partagées sont nombreuses dans une relation, plus les gens sont heureux.

La prise en compte du nombre de tâches partagées de manière égale est vraiment importante pour réfléchir à l'égalité dans les relations, car l'égalité peut être atteinte de nombreuses manières différentes. En outre, des recherches antérieures ont montré que les femmes bénéficient de l'égalité et que les hommes n'en bénéficient pas (parce qu'elle exige que les hommes fassent plus de tâches ménagères et les femmes moins). À l'extrême, une personne et son partenaire pourraient se répartir les tâches - l'un pourrait faire toute la cuisine et la lessive, tandis que l'autre se chargerait de la vaisselle et du nettoyage. Ou vous pourriez tous deux contribuer de manière égale à toutes les tâches, en partageant la responsabilité de chacune d'entre elles. Ces résultats montrent donc que l'égalité est bonne pour les hommes comme pour les femmes, mais que la manière dont nous y parvenons compte beaucoup.

Le partage des tâches ménagères aide-t-il à mieux comprendre la gestion du quotidien ? Quelle est la meilleure dynamique selon vos recherches ?

C'est difficile à dire, mais la réponse est : oui, probablement. Si nous partageons tous deux la responsabilité de toutes les tâches ménagères, il est fort probable que nous assumions tous deux la responsabilité de ces tâches. Cela garantit que notre arrangement est équitable et qu'il nous affecte tous les deux de la même manière. Si vous avez chacun vos propres tâches, cela peut conduire à une inégalité (certaines tâches sont pires que d'autres) et à des malentendus sur la contribution réelle d'un partenaire. La meilleure dynamique, comme indiqué ci-dessus, consiste probablement à partager équitablement la responsabilité de toutes les tâches quotidiennes.

Les hommes des couples traditionnels qui ne sont pas enclins à assumer les tâches ménagères seraient-ils plus satisfaits dans leur relation avec une plus grande égalité à cet égard ?

Il s'agit d'une bonne question. Il est difficile de dire ce qui se passerait. Nous ne pouvons évidemment pas forcer les gens à modifier leurs arrangements domestiques. Néanmoins, ce que nous savons, c'est que les femmes sont largement insatisfaites de l'inégalité dans leur relation. C'est l'un des principaux facteurs de divorce. Mes résultats montrent que les hommes sont, en moyenne, tout aussi heureux dans les relations où ils partagent au moins trois tâches avec leur partenaire que dans les relations où ils ne font aucun travail ménager. Si cela signifie que leurs partenaires seront heureux, ne serait-il pas logique de partager la charge ?

Aujourd'hui, qu'en est-il du partage des tâches ménagères dans la société occidentale (ou américaine) ? Peut-on l'améliorer ?

Il y a beaucoup de place pour l'amélioration. La plupart des femmes ont un travail rémunéré et assument également une quantité disproportionnée de tâches ménagères. Aux États-Unis, les femmes dans les couples de sexes différents à double revenu font environ 4 heures de travail ménager de plus par semaine que leurs partenaires masculins.

