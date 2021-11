Si vous voulez faciliter le recyclage, préparez-vous à l’idée d’acheter des bouteilles de lait grises

Des bouteilles de lait sont mises en vente dans un supermarché Tesco à Londres le 14 décembre 2020.

Les bouteilles de lait sont généralement fabriquées à partir de polyéthylène haute densité (PEHD) ou en PET opaque. Les bouteilles en PET opaque évitent l'utilisation d'un opercule en aluminium et ont donc un meilleur impact environnemental.

Le Dr Kako Naït Ali est ingénieur et docteur en chimie des matériaux.

Sur Twitter, je me suis amusée à lancer le petit sondage suivant : si vous aviez le choix entre 3 bouteilles de lait avec les couleurs suivantes, blanche, grise ou noire, laquelle choisiriez-vous ? Bien évidemment, sur 2311 votes la majorité (79,4%) des sondés a répondu blanc.

Il faut savoir que les bouteilles de lait sont généralement fabriquées à partir de polyéthylène haute densité (PEHD) ou en PET opaque. Le PET opaque est constitué d’une base PET transparente (comme celle des bouteilles d’eau par exemple) dans laquelle est ajouté un opacifiant généralement du dioxyde de titane ou du noir de carbone. L’objectif étant de protéger le contenu de la lumière. C’est pour cela qu’on l’utilise pour la fabrication d’emballages de produits laitiers comme les pots de crème fraîche, de yaourt et… les bouteilles de lait. L’intérêt de la bouteille en PET opaque par rapport à celle en PEHD est qu’elle est plus légère. La quantité de matière utilisée est donc plus faible. Elle évite également l'utilisation d'un opercule en aluminium et a donc un meilleur impact environnemental.

Pour résumer il y a plusieurs intérêts: bouteille plus légère, moins de matière, plus besoin de l'opercule en aluminium.

Maintenant posons-nous cette question, pourquoi la bouteille est-elle opaque ? Le lait exposé à la lumière change de goût et de couleur par photodégradation de certains constituants. Les bouteilles en PET opaque sont constituées d’une couche intérieure noire et d’une couche extérieure blanche, rappelant au consommateur la couleur du contenu.

À Lire Aussi

Comment les bouteilles réutilisables design sont devenues l’objet fétiche d’une génération

Les bouteilles de lait en PEHD sont recyclées pour fabriquer d’autres objets comme des tuyaux ou des palettes. Même si des initiatives existent pour permettre un recyclage en boucle fermée bottle-to-bottle, c’est aujourd’hui encore à l’état de pilote. Il est plus facile d’obtenir l’autorisation de l’EFSA pour utiliser un PET recyclé plutôt qu’un PEHD recyclé au contact des aliments. En effet, les deux plastiques peuvent être recyclés, mais pour le premier il sera plus facile de le faire en boucle fermée. Le PEHD est utilisé pour plusieurs applications, alimentaires ou non (comme les produits d’entretien), mais pour que le PEHD recyclé puisse être utilisé au contact des aliments, il doit être décontaminé de ce qu'il a contenu avant le recyclage.

Quand on recycle des bouteilles en PET opaque, elles deviennent grises (on ne sépare pas le blanc du noir). Et comme le montre le sondage, le consommateur préfèrera acheter une bouteille de lait blanche plutôt que grise.

Cette perception de l’emballage comme devant finalement définir la qualité du produit est un problème pour l’intégration de matières recyclées en boucle fermée. Le fait que la bouteille soit grise ne signifie pas qu’elle est de moins bonne qualité. Mais l'emballage étant le premier visuel que le consommateur aura sur le produit, cela détermine l'acte d'achat. Pas pour tout le monde, mais globalement ce sera le cas. C'est donc un point sur lequel il faut travailler, car j'ai donné ici un exemple parmi d’autres.

Les choses changent et l'utilisation de matières recyclées pour les emballages plastiques n'était pas aussi bien acceptée il y a quelques années, il y a donc de quoi être optimiste. Sans parler du souhait de consommer plus responsable.

Petit aparté sur la bouteille noire. Elle est mieux perçue que la bouteille grise, notamment parce que c'est une couleur qui représente le luxe et l'exception. Pas forcément nécessaire pour une bouteille de lait mais toujours mieux perçue que le gris bien trop nuancé.

À Lire Aussi

Gourde métallique contre bouteille plastique : le meilleur pour l’environnement n’est pas forcément le plus évident