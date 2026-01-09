La publicité négative.
MARKETING RENVERSE
9 janvier 2026
Si vous n’aimez pas le café serré, allez tendre votre tasse ailleurs : quand les pubs d’exclusion servent à convaincre les consommateurs vraiment dans la cible
À rebours des principes classiques du marketing, certaines marques choisissent désormais de dire clairement à qui leurs produits ne s’adressent pas. Une stratégie contre-intuitive qui, selon des chercheurs, permettrait de mieux séduire les bons clients en assumant une forme d’exclusion.
4 min de lecture
MOTS-CLESmarketing , inversé , clientèle , consommation
THEMATIQUESConsommation
Karen Anne Wallach est professeur adjoint de marketing, Université de l'Alabama à Huntsville.
Jaclyn est titulaire d'une licence en sciences commerciales et d'un master en administration des affaires (MBA) de l'Université de Floride centrale.
