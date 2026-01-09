POLITIQUE
La publicité négative.

MARKETING RENVERSE

9 janvier 2026

Si vous n’aimez pas le café serré, allez tendre votre tasse ailleurs : quand les pubs d’exclusion servent à convaincre les consommateurs vraiment dans la cible

À rebours des principes classiques du marketing, certaines marques choisissent désormais de dire clairement à qui leurs produits ne s’adressent pas. Une stratégie contre-intuitive qui, selon des chercheurs, permettrait de mieux séduire les bons clients en assumant une forme d’exclusion.

Karen Anne Wallach Go to Karen Anne Wallach page et Jaclyn L. Tanenbaum Go to Jaclyn L. Tanenbaum page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Karen Anne Wallach image
Karen Anne Wallach

Karen Anne Wallach est professeur adjoint de marketing, Université de l'Alabama à Huntsville.

Jaclyn L. Tanenbaum image
Jaclyn L. Tanenbaum
Professeure associée

Jaclyn est titulaire d'une licence en sciences commerciales et d'un master en administration des affaires (MBA) de l'Université de Floride centrale.