Si vous avez des problèmes de sommeil, l’exercice physique peut vous aider à compenser les effets

Atlantico : C’est une étude chinoise de l'université médicale de Guangzhou qui nous apprend que l’exercice pourrait potentiellement aider à contrecarrer les conséquences sur la santé d’un manque de sommeil. Comment a été réalisée cette nouvelle recherche ?

Marc Rey : C’est une étude chinoise sur des données enregistrées auprès de patients britanniques. Ce qui m’interpelle un peu. La recherche a été effectuée à l’aide de montres connectées qui permettent d’enregistrer : les mouvements du sujet, son sommeil, son point d’immobilité et les détracteurs de son sommeil. Les données sont ensuite traitées par des serveurs, sans contrôle humain. Prenons un exemple. Est-ce que la personne a posé sa montre sur une table de nuit avant de dormir ? On ne sait pas.

Les études statistiques sont à la mode actuellement. Elles recueillent des données via des instruments qui ne sont pas prévus pour la recherche. C’est une dérive de la science car on ne s’assure pas de ce qui va être analysé. Dans l’étude chinoise, les données ont été recueillies sur une semaine. Les chercheurs ont ensuite regardé les indices de mortalité ou de morbidité des gens pour dire si finalement ceux qui ont fait du sport et qui avaient un mauvais sommeil sont moins malades ou moins décédés que ceux qui n’ont pas fait de sport et qui avaient, eux aussi, un mauvais sommeil. De là à établir une relation causale, c’est un peu fort de café.

L’étude met en avant cependant qu’une activité physique trop vigoureuse n’est pas forcément bonne ?

Il ne faut pas pratiquer cette activité intense le soir ou alors vous différez l’heure où vous allez vous coucher de deux à trois heures. Le mieux, c’est le matin. Les gens qui vont au bureau le matin à pied ou à vélo font un effort qui est très utile pour leur équilibre et leur santé. Il va être situé au bon moment du point de vue chrono biologique.

Quel sport pratiquer pour être en forme ?

Un sport qui vous plaît et qui soit en rapport avec vos capacités ostéo-articulaires et vos capacités musculaires. Si vous avez mal au dos, ce n’est pas l’idéal d’aller courir sur un terrain très dur. Vous aurez encore plus mal au dos. Par contre, faire du vélo serait tout à fait utile. Faire de la natation c’est très bien, à condition de ne pas avoir d’inflammation respiratoire.

Globalement, quand un sport vous plaît et que vous y trouvez du plaisir, il y a un double aspect positif. Vous vous faites plaisir et vous entretenez votre santé. C’est en bougeant qu’on améliore ses articulations. L’activité physique, c’est aussi très important pour évacuer le stress. Or, nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de stress psychologique à évacuer.

Trop dormir, c’est mauvais pour la santé ?

Ce qui est certain, c’est que ne pas assez dormir est mauvais pour la santé. On a énormément de données sur ce point. Trop dormir, c’est beaucoup plus sujet à controverse. On a quelques éléments qui tendent à prouver que trop dormir, c’est mauvais pour la santé. Mais ce sont des arguments particuliers. En fait, nous constatons que les gros dormeurs comme les courts dormeurs auraient une espérance de vie qui serait inférieure à celle des normaux dormeurs. On ne dort pas assez selon ses besoins, ce qui est malheureusement le cas d’un grand nombre d’individus. Il faut dormir selon ses besoins. La privation chronique de sommeil est suffisamment répandue pour affirmer son caractère délétère.