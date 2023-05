Sérieux passage à vide économique : mais que se passe-t-il vraiment en Allemagne ?

Le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une conférence de presse.

Atlantico : Que se passe-t-il en Allemagne en ce moment sur le plan économique ?

Oliver Rakau : Le PIB allemand du premier trimestre 2023 a été publié cette semaine, et il a connu une révision significative à la baisse par rapport à l'estimation flash initiale. Cette révision est remarquable car elle signifie le deuxième trimestre consécutif de contraction du PIB, ce que l'on appelle généralement une récession ou une récession technique en Europe. Compte tenu de la pression actuelle sur l'économie allemande, ce résultat n'est pas tout à fait surprenant, même si de nombreux experts avaient précédemment prédit que la récession se produirait plus tôt. Au départ, les données semblaient prometteuses pendant un certain temps, car le gouvernement a efficacement atténué certains des effets du choc énergétique et le secteur industriel a mieux performé que prévu en raison de l'amélioration des conditions d'approvisionnement. Cependant, ces facteurs positifs n'ont pas suffi à contrebalancer l'impact substantiel de la hausse des prix de l'énergie sur les secteurs à forte intensité énergétique. Par conséquent, les derniers chiffres révèlent une baisse de l'activité économique pour le deuxième trimestre consécutif. Bien que des fluctuations mineures des chiffres ne soient pas de la plus haute importance, le message plus large transmis est que la situation économique actuelle n'est pas prometteuse. Plusieurs mesures d'enquête récentes renforcent les perspectives prudentes pour les prochains trimestres. Des facteurs conjoncturels et structurels contribuent à ces perspectives, ce qui se reflète dans les données actuelles. Comprendre les problèmes structurels est relativement simple. Premièrement, les prix de l'énergie ont fortement baissé ces derniers mois, atténuant les effets négatifs qu'ils avaient auparavant. Néanmoins, on s'attend à ce que les prix de l'énergie se stabilisent à des niveaux considérablement plus élevés qu'avant la pandémie, notamment en termes de prix du gaz et de l'électricité. Cela aura un impact durable sur la compétitivité des secteurs gros consommateurs d'énergie et de gaz. Deuxièmement, il y a un glissement vers les sources d'énergie renouvelables et la transition verte, ainsi qu'un abandon des moteurs à combustion vers les véhicules électriques. Bien que cette transition ne soit pas clairement évidente dans les chiffres, elle a des conséquences négatives pour les investissements et les perspectives d'avenir d'une partie importante de l'industrie allemande. De nombreux fournisseurs qui s'occupaient auparavant des composants de moteur sont désormais confrontés à une demande réduite ou, dans certains cas, n'en ont plus du tout besoin. De plus, il convient de noter que l'Allemagne a actuellement du mal à être compétitive sur le marché des batteries pour véhicules électriques, ce qui affecte davantage la chaîne de valeur ajoutée. En résumé, ces aspects structurels jouent un rôle crucial dans la situation actuelle, et ils peuvent être déduits des données disponibles.

L'autre aspect est plus cyclique, et il peut être quelque peu difficile à discerner en raison de sa volatilité inhérente. Un facteur surprenant lorsqu'on plonge dans les détails du rapport est la force notable des dépenses d'investissement, tant en termes d'équipement et de machines, que de construction. La robustesse de la construction, malgré la hausse importante des taux d'intérêt, apparaît un peu particulière dans notre perspective, partagée par d'autres experts. Cette vigueur de la construction s'explique principalement par la douceur de l'hiver, qui n'a pas causé les perturbations habituelles de l'activité de construction. Cependant, il est peu probable que cette augmentation soit durable. Si l'on considère d'autres indicateurs avancés, le secteur de la construction est considérablement freiné par la hausse des taux d'intérêt, et il devrait rester modéré ou se contracter davantage au cours des prochains trimestres. Cet aspect cyclique est quelque peu incohérent avec les chiffres publiés ce matin, mais il reste un facteur clé à considérer.

Sans doute, le facteur le plus important affectant le PIB du premier trimestre dans le rapport de ce matin est la contraction de la consommation, en particulier de la consommation privée. Cela correspond à l'idée que les revenus réels des ménages continuent de baisser. Bien que les revenus nominaux augmentent, une forte inflation érode le pouvoir d'achat, entraînant une contraction en termes réels. Cela a considérablement freiné la demande des consommateurs tout au long de l'hiver et du premier trimestre. Une reprise importante de la consommation est attendue avec le ralentissement de l'inflation et le rattrapage progressif des revenus normaux, en particulier avec les négociations salariales dans le secteur public allemand, qui ont entraîné des augmentations substantielles des salaires. Cela devrait apporter un certain soulagement aux ménages en termes réels.

Dans l'ensemble, les perspectives semblent plutôt mitigées. Des facteurs à la fois structurels et conjoncturels sont en jeu, notamment en matière d'investissement. En outre, certains facteurs positifs, tels qu'un marché du travail solide et diversifié et une baisse de l'inflation entraînée par la baisse des prix de l'énergie et des aliments, devraient soutenir dans une certaine mesure la consommation au cours des prochains trimestres. Cependant, en tenant compte de tous ces facteurs et en reconnaissant que je n'ai pas encore mis à jour mes prévisions avec les derniers chiffres de la publication de ce matin en raison d'un événement client, même avant la publication, nous étions déjà plus prudents par rapport aux autres prévisions. . Par exemple, nos prévisions précédentes prévoyaient une faible croissance du PIB de 0,1 % pour cette année, tandis que les prévisions du gouvernement étaient légèrement supérieures à 0,5 %. Je recommande de vérifier l'exactitude des prévisions du gouvernement. Étant donné que les chiffres de ce matin étaient plus faibles que nos hypothèses initiales, il est possible que nous devions revoir nos prévisions à la baisse pour refléter la faiblesse actuelle et les vents contraires qui devraient persister au cours des prochains trimestres.

On constate une forte baisse des exportations allemandes vers la Chine et l'Allemagne a perdu des parts de marché en Chine parmi les nouveaux exportateurs. Cela fait-il également partie d'un problème et pourrait-il s'agir également d'un problème plus structurel de l'Allemagne ?

Je crois que cette observation cadre bien avec les défis structurels que j'ai mentionnés plus tôt. Cependant, je n'ai pas approfondi les facteurs spécifiques à l'origine de la performance relativement plus faible des exportations allemandes, veuillez donc prendre cette analyse avec prudence. Lorsque l'on considère la composition des exportations de l'Allemagne vers la Chine, il devient évident qu'une part importante est constituée d'automobiles ou de produits connexes. Étant donné que les constructeurs automobiles allemands accusent un certain retard dans l'adoption des véhicules électriques par rapport à leurs concurrents chinois, notamment en termes de production nationale, cela sape l'un des secteurs d'exportation allemands auparavant forts. Cela peut être considéré comme en partie cyclique, car la faiblesse du commerce mondial et la faible croissance de l'industrie chinoise entravent généralement les exportations allemandes vers la Chine. Cependant, je crois aussi que cette faiblesse a une composante structurelle due à un manque de compétitivité, non seulement dans le secteur automobile mais aussi dans des industries comme la chimie, où la production repose souvent sur des processus à forte intensité de gaz ou d'énergie. Il est probable que l'Allemagne soit sous-performante par rapport à d'autres pays exportateurs vers la Chine dans ces secteurs également.

Diriez-vous qu'à certains égards, le modèle économique allemand est en danger et présente des faiblesses ?

Je dirais que l'économie allemande est incontestablement confrontée à des défis importants, impactant son modèle économique sur plusieurs fronts. Un secteur clé est l'industrie automobile, dont l'Allemagne dépend fortement. De plus, l'Allemagne produit des biens à forte intensité énergétique et la forte augmentation des prix de l'énergie constitue un obstacle important. Bien que nous prévoyions de nouvelles baisses de prix à l'avenir, nous nous attendons à ce que les prix de l'énergie restent structurellement plus élevés. Par conséquent, une certaine forme d'ajustement structurel du modèle économique est nécessaire. Alternativement, une transition rapide, telle qu'un déploiement accéléré des sources d'énergie renouvelables, pourrait améliorer la compétitivité des coûts au fil du temps en réduisant les dépenses énergétiques. Cependant, une telle transition ne peut pas se produire assez rapidement dans les prochaines années, compte tenu des défis qui y sont associés.

De plus, l'Allemagne est aux prises avec un changement démographique de longue date, qui est en cours. Alors que l'afflux de réfugiés ukrainiens et la précédente vague de réfugiés en 2015 compensent dans une certaine mesure les faiblesses nationales et les facteurs démographiques, un renversement de cette tendance est prévu dans les années à venir. Par conséquent, l'économie est confrontée à la convergence simultanée de vents contraires structurels à son modèle économique et de vents contraires démographiques se transformant en vents contraires. Cela représente un formidable défi pour l'économie allemande. Conscient de ces difficultés, le gouvernement s'efforce d'aborder ces questions sous tous les angles possibles. Par exemple, l'assouplissement des lois sur l'immigration est un aspect important de la stratégie du gouvernement. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes. Le gouvernement s'efforce également d'accélérer le déploiement des sources d'énergie renouvelables, bien que le défi réside dans l'installation et la production en temps voulu de ces infrastructures. Sans aucun doute, l'Allemagne est confrontée à de nombreux défis et, parmi les économies européennes, elle est sans doute l'une des plus touchées en raison de son exposition importante à ces problèmes urgents.

Et diriez-vous que l'Allemagne a la capacité d'en atténuer les effets ?

C'est franchement très difficile à dire. Je pense donc qu'en théorie, bien sûr, l'Allemagne a beaucoup d'espace budgétaire au moins pour s'attaquer à certains de ces problèmes et en quelque sorte faciliter la transition et c'est ce que le gouvernement essaie de faire. Mais je pense aussi que le gouvernement essaie de préserver à bien des égards le modèle précédent, un modèle de fabrication très lourde et je ne suis pas si sûr que ce soit forcément la meilleure approche, compte tenu du vieillissement de la population, pour viser à avoir une part très élevée de l'industrie. Dans l'ensemble de l'économie, alors que vous avez en fait une population vieillissante, vous voudrez peut-être en fait avoir un secteur des services plus fort. Donc, même si je pense que le gouvernement peut certainement faciliter la transition, je ne suis pas sûr que sa stratégie sera la bonne. De plus, vous avez probablement vu les luttes intestines assez intenses au sein de l'actuelle coalition gouvernementale au pouvoir. Ils n'arrivent même pas à s'entendre sur une nouvelle loi sur le chauffage. Si vous voulez réellement accomplir la transition verte et que vous avez déjà du mal avec cela, le reste est difficile. Disons que le gouvernement a beaucoup de travail à faire et qu'au moins, en ce moment, il ne fait pas preuve d'autant de confiance.