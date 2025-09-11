Éducation et intelligence artificielle

Selon la psychologie cognitive, la difficulté est essentielle pour un apprentissage efficace : quelles conclusions en tirer pour utiliser l’IA à l’école ?

Présenté comme un outil pédagogique capable d’améliorer les performances académiques, le « mode étude » de ChatGPT soulève de vives interrogations. Si certaines études montrent des bénéfices ponctuels, d’autres alertent sur des effets délétères : paresse métacognitive, dépendance et perte d’esprit critique. Pour les psychologues cognitifs, l’apprentissage repose sur l’effort – un entraînement cérébral que l’IA peut soutenir, mais jamais remplacer.