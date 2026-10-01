ATLANTI-CULTURE

Sélection 10 ans de BD sur Culture-Tops - "Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (livre premier)" de Emil Ferris : un choc visuel et émotionnel face à un talent brut

La bande dessinée "Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (livre premier)" de Emil Ferris est publiée aux Editions Monsieur Toussaint-Louverture.