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Blurred backgroundLa bande dessinée "Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (livre premier)" de Emil Ferris est publiée aux Editions Monsieur Toussaint-Louverture.
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ATLANTI-CULTURE

1 octobre 2026

Sélection 10 ans de BD sur Culture-Tops - "Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (livre premier)" de Emil Ferris : un choc visuel et émotionnel face à un talent brut

La bande dessinée "Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (livre premier)" de Emil Ferris est publiée aux Editions Monsieur Toussaint-Louverture.

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MOTS-CLES

Moi ce que j’aime c’est les monstres (livre premier) , Emil Ferris , dessinatrice , artiste , monstres , bande dessinée , Festival d'Angoulême , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominique Clausse pour Culture Tops

Dominique Clausse est chroniqueur pour Culture Tops