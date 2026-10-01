ATLANTI-CULTURE
1 octobre 2026
Sélection 10 ans de BD sur Culture-Tops - "Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (livre premier)" de Emil Ferris : un choc visuel et émotionnel face à un talent brut
La bande dessinée "Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (livre premier)" de Emil Ferris est publiée aux Editions Monsieur Toussaint-Louverture.
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A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Clausse est chroniqueur pour Culture Tops
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Dominique Clausse est chroniqueur pour Culture Tops