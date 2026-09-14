IMPUISSANCE PUBLIQUE
14 septembre 2026
Sécurité : 2026, une longue débâcle estivale
Le Global Peace Index place la France à la 99e place mondiale en matière de sûreté, entre la Tanzanie et le Gabon. Sur le terrain, les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur confirment la tendance : homicides, vols avec armes, cambriolages, tout est orienté à la hausse depuis le printemps.
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MOTS-CLESInsécurité , crime , France , Laurent Nuñez , Emmanuel Macron , Cambriolages , vols , violences , pompiers , agriculteurs
THEMATIQUESSécurité
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.