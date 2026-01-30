DROLE DE CV

Sébastien Delogu ou les pires travers des insoumis : népotisme, brutalité et communautarisme

Connaissez-vous Sébastien Delogu, candidat LFI à Marseille ? L’ancien chauffeur de #Mélenchon, accusé de vouloir faire gagner le #RN, est la parfaite illustration des pires dérives des Insoumis (communautarisme, brutalité, népotisme…).