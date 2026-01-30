©
Sebastien Delogu
DROLE DE CV
30 janvier 2026
Sébastien Delogu ou les pires travers des insoumis : népotisme, brutalité et communautarisme
Connaissez-vous Sébastien Delogu, candidat LFI à Marseille ? L’ancien chauffeur de #Mélenchon, accusé de vouloir faire gagner le #RN, est la parfaite illustration des pires dérives des Insoumis (communautarisme, brutalité, népotisme…).
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESSébastien Delogu , LFI , Marseille
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice d’Andrea est républicain universaliste, hostile à tous les extrémistes politiques ou religieux. Fabrice d’Andrea écrit dans Franc-Tireur et est Cofondateur d’On vous voit.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice d’Andrea est républicain universaliste, hostile à tous les extrémistes politiques ou religieux. Fabrice d’Andrea écrit dans Franc-Tireur et est Cofondateur d’On vous voit.