IMPACT SUR LA JEUNESSE

Santé mentale des jeunes : les premières recherches montrent que l’interdiction des réseaux sociaux n’est pas la solution

Face aux inquiétudes croissantes concernant la santé mentale des jeunes, plusieurs pays ont décidé de restreindre l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Mais les premières observations, notamment en Australie, montrent les limites de ces interdictions : contournement des contrôles d’âge, risques pour la vie privée et maintien des usages. La priorité devrait plutôt être de renforcer la sécurité des plateformes, d’encadrer leurs mécanismes addictifs et de mieux accompagner les jeunes dans leurs pratiques numériques.