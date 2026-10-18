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Une adolescente utilise son téléphone portable à Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol, le 4 février 2026.
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IMPACT SUR LA JEUNESSE

18 octobre 2026

Santé mentale des jeunes : les premières recherches montrent que l’interdiction des réseaux sociaux n’est pas la solution

Face aux inquiétudes croissantes concernant la santé mentale des jeunes, plusieurs pays ont décidé de restreindre l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Mais les premières observations, notamment en Australie, montrent les limites de ces interdictions : contournement des contrôles d’âge, risques pour la vie privée et maintien des usages. La priorité devrait plutôt être de renforcer la sécurité des plateformes, d’encadrer leurs mécanismes addictifs et de mieux accompagner les jeunes dans leurs pratiques numériques.

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réseaux sociaux , Adolescents , jeunes , impact , psychologie , impact psychologique , Conséquences , santé , santé mentale , interdiction , interdiction des réseaux sociaux , numérique , Régulations , législation

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A PROPOS DES AUTEURS
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Ari Lightman

Ari Lightman est professeur de médias numériques et de marketing à l'Université Carnegie Mellon.

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