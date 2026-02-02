SOUTIEN DEMOCRATIQUE
Saeed Bashirtash : « Il est du devoir moral et humain de la communauté internationale de soutenir et de protéger le peuple iranien !»
Saeed Bashirtash dirige le front 7 Aban, un parti politique iranien d’opposition au régime des mollahs dont la base est constituée de militants libéraux, de républicains et de monarchistes constitutionnels. Ce mouvement, dont le nom fait référence à la date à laquelle Cyrus II le Grand (597 av. J.-C. - 530 av. J.-C.) entra à Babylone pour libérer les Juifs captifs de Nabuchodonosor, est considéré comme l’un des mieux organisés face à la République islamique d’Iran. Il dispose de nombreux relais à l’intérieur du pays, et il est à l’origine de plusieurs manifestations organisées en Europe ces dernières semaines. Entretien.
Saeed Bashirtash est chirurgien dentiste et homme politique iranien, réfugié en Belgique et opposé au régime des Mollahs. Il dirige le front 7 Aban, parti politique iranien d’opposition dont la base est constituée de militants libéraux, de républicains et de monarchistes constitutionnels.
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
