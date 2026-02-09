POLITIQUE
Blurred background"Sa guerre" de Laurent Bénégui est publié aux Éditions Mialet-Barrault.
See image caption

ATLANTI-CULTURE

9 février 2026

"Sa guerre" de Laurent Bénégui : une quête irrépressible et bouleversante, au cœur de l’actualité. Une mère, sa fille et le djihadisme…

Le livre "Sa guerre" de Laurent Bénégui est publié aux Éditions Mialet-Barrault.

Photo of Bertrand Ruault pour Culture-Tops
Bertrand Ruault pour Culture-Tops Go to Bertrand Ruault pour Culture-Tops page

A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault pour Culture-Tops
Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

