Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Défenseil y a 10 heures
Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le dirigeant du géant minier Norilsk Nickel au Kremlin à Moscou le 14 octobre 2025.
Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le dirigeant du géant minier Norilsk Nickel au Kremlin à Moscou le 14 octobre 2025. © ALEXANDER KAZAKOV / AFP
Menace russe

La Russie a désormais pour stratégie le maintien d’un état de guerre hybride permanent avec l’Europe

Incursions de drones, cyberattaques, désinformation, sabotage : la Russie multiplie les actions hostiles contre l’Europe sans jamais déclarer officiellement la guerre. Derrière cette stratégie se dessine une volonté assumée du Kremlin : maintenir un état de guerre hybride permanent avec l’Occident, afin de saper son unité, affaiblir son soutien à l’Ukraine et imposer une nouvelle architecture sécuritaire en Europe à l’avantage de Moscou.

avec Stefan Wolff
author imageStefan Wolff

Stefan Wolff est professeur de sécurité internationale à l'Université de Birmingham.

Voir la bio »

La Russie a désormais pour stratégie le maintien d’un état de guerre hybride permanent avec l’Europe

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Europe