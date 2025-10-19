Menace russe

La Russie a désormais pour stratégie le maintien d’un état de guerre hybride permanent avec l’Europe

Incursions de drones, cyberattaques, désinformation, sabotage : la Russie multiplie les actions hostiles contre l’Europe sans jamais déclarer officiellement la guerre. Derrière cette stratégie se dessine une volonté assumée du Kremlin : maintenir un état de guerre hybride permanent avec l’Occident, afin de saper son unité, affaiblir son soutien à l’Ukraine et imposer une nouvelle architecture sécuritaire en Europe à l’avantage de Moscou.