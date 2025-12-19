REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

19 décembre 2025

Renaissance veut encore changer de nom, les députés LFI font une crise d’adolescence; Challenges voit Lecornu finir au Sénat, L’Express Bolloré achever LR; Le Point s’inquiète pour Brigitte Macron, Marianne l’accuse; Les médicaments à l’assaut des gros

A la Une de vos hebdos cette semaine : qui, du Nouvel Obs ou du Point, a décidé en premier de sortir un numéro sur la Chine ? Deux approches différentes, l’une historique, l’autre plus centrée sur les nombreuses ambitions chinoises. Marianne regarde dans le rétroviseur et invoque le bon vieux temps, la France d’avant. Challenges tente de débrancher le pessimisme ambiant, et a trouvé des Français qui réussissent.