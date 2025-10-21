Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Cultureil y a 4 heures
Le livre de Kells, de Sorj Chalandon, chez Grasset.
Le livre de Kells, de Sorj Chalandon, chez Grasset. © Grasset
Atlanti-culture

Roman : Le livre de Kells, de Sorj Chalandon

L’auteur raconte un épisode de sa vie alors qu’il était SDF puis « remis en selle » par des personnes engagées socialement. Une autobiographie romancée bouleversante.

avec Françoise Loiret
author imageFrançoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).


Elle est conteuse dans un atelier d’enfants et donne chaque semaine des lectures à voix haute tournées vers la poésie.


Elle participe mensuellement à un atelier de Haïkus dirigée en direct par une artiste japonaise, Michiko Ikebe.


Elle commente sur sa page facebook (plus de 2500 abonnés) chacune de ses lectures, évoquant bien sûr Culture Tops où elle est chroniqueuse régulière. Elle contribue également au choix des titres d'ouvrages qui sont proposés chaque mois à l'ensemble des chroniqueurs.

Voir la bio »

Roman : Le livre de Kells, de Sorj Chalandon

Vu sur: Culture-Tops

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés