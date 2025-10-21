Roman : Le livre de Kells, de Sorj Chalandon

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).





Elle est conteuse dans un atelier d’enfants et donne chaque semaine des lectures à voix haute tournées vers la poésie.





Elle participe mensuellement à un atelier de Haïkus dirigée en direct par une artiste japonaise, Michiko Ikebe.





Elle commente sur sa page facebook (plus de 2500 abonnés) chacune de ses lectures, évoquant bien sûr Culture Tops où elle est chroniqueuse régulière. Elle contribue également au choix des titres d'ouvrages qui sont proposés chaque mois à l'ensemble des chroniqueurs.