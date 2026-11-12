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Un membre du personnel soignant entre dans le service des urgences pour adultes du CHU de Pellegrin, à Bordeaux, le 23 juin 2026, lors d'une vague de chaleur.
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SIGNES AVANT-COUREURS

12 novembre 2026

Risque d’AVC chez les jeunes adultes : les symptômes qu’il ne faut jamais ignorer

On considère souvent l'AVC comme une maladie qui ne touche que les personnes âgées . Pourtant, l'incidence des AVC chez les personnes âgées a en réalité diminué ces dernières décennies. Parallèlement, le taux d'AVC chez les moins de 55 ans est en augmentation.

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MOTS-CLES

AVC , personnes âgées , jeunes , Santé , hypertension , sport , stress

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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David Olawade

David Olawade est chercheur en santé publique, universitaire et enseignant, rattaché à l’Université d’East London (UEL), au sein de l’École de santé, de sport et de biosciences (School of Health, Sport and Bioscience). Ses travaux de recherche sont interdisciplinaires et portent sur des domaines tels que la santé publique, l’épidémiologie, la santé numérique, l’intelligence artificielle, la santé environnementale et l’innovation dans le secteur de la santé.