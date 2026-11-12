SIGNES AVANT-COUREURS
12 novembre 2026
Risque d’AVC chez les jeunes adultes : les symptômes qu’il ne faut jamais ignorer
On considère souvent l'AVC comme une maladie qui ne touche que les personnes âgées . Pourtant, l'incidence des AVC chez les personnes âgées a en réalité diminué ces dernières décennies. Parallèlement, le taux d'AVC chez les moins de 55 ans est en augmentation.
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THEMATIQUESSanté
David Olawade est chercheur en santé publique, universitaire et enseignant, rattaché à l’Université d’East London (UEL), au sein de l’École de santé, de sport et de biosciences (School of Health, Sport and Bioscience). Ses travaux de recherche sont interdisciplinaires et portent sur des domaines tels que la santé publique, l’épidémiologie, la santé numérique, l’intelligence artificielle, la santé environnementale et l’innovation dans le secteur de la santé.
David Olawade est chercheur en santé publique, universitaire et enseignant, rattaché à l’Université d’East London (UEL), au sein de l’École de santé, de sport et de biosciences (School of Health, Sport and Bioscience). Ses travaux de recherche sont interdisciplinaires et portent sur des domaines tels que la santé publique, l’épidémiologie, la santé numérique, l’intelligence artificielle, la santé environnementale et l’innovation dans le secteur de la santé.