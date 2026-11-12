David Olawade est chercheur en santé publique, universitaire et enseignant, rattaché à l’Université d’East London (UEL), au sein de l’École de santé, de sport et de biosciences (School of Health, Sport and Bioscience). Ses travaux de recherche sont interdisciplinaires et portent sur des domaines tels que la santé publique, l’épidémiologie, la santé numérique, l’intelligence artificielle, la santé environnementale et l’innovation dans le secteur de la santé.