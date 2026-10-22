POINT DE VUE

« Revendications légitimes » des manifestants : il n’y a pas de réserve d’argent, il faudra travailler plus ou dépenser moins

Rétablir l’ISF et instaurer la taxe Zucman rapporterait au mieux 20 à 30 milliards d’euros, quand il en faudrait 100 de plus. Pour Philippe Lemoine, financer un modèle social qui absorbe un tiers du PIB suppose de s’appuyer sur les revenus du travail, et donc sur les classes moyennes. Faute de quoi, ce sont les marchés qui imposeront l’austérité.