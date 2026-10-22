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Blurred backgroundUne photographie prise lors de la mobilisation lycéenne dans les rues de Nantes, le 6 octobre 2026.
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POINT DE VUE

22 octobre 2026

« Revendications légitimes » des manifestants : il n’y a pas de réserve d’argent, il faudra travailler plus ou dépenser moins

Rétablir l’ISF et instaurer la taxe Zucman rapporterait au mieux 20 à 30 milliards d’euros, quand il en faudrait 100 de plus. Pour Philippe Lemoine, financer un modèle social qui absorbe un tiers du PIB suppose de s’appuyer sur les revenus du travail, et donc sur les classes moyennes. Faute de quoi, ce sont les marchés qui imposeront l’austérité.

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MOTS-CLES

France , émeutes , pillages , revendications , colère sociale , manifestations , dépenses sociales , argent , Argent Public , moyens , Coût , revendications légitimes , taxe Zucman , état providence , taxes , manque de moyens , dépenses publiques , austérité , marchés financiers

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Lemoine

Philippe Lemoine est chercheur invité au sein de la Georgetown University à la McCourt School of Public Policy. Philippe Lemoine publie également régulièrement sur Substack : cliquez ICI