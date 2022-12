Olivier Marleix, le chef des députés LR, s'exprime à l'Assemblée nationale.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La retraite à 65 ans figure au programme des Républicains. Une mesure compliquée et douloureuse mais rendue nécessaire par un gouffre financier abyssal. Elle est impopulaire mais Les Républicains sont supposés être courageux et responsables. Or il se trouve que c’est Macron qui doit soumettre cette réforme aux votes de l’Assemblée nationale. Sans les voix des Républicains, elle ne pourra pas être adoptée.

Mais, piétinant leurs engagements, ils rechignent à apporter leurs suffrages à une reforme macroniste. Olivier Marleix, le patron des députés LR, a donné le la : « ce sera 63 ans ou rien ». Si ce n’est pas du Martinez, ça y ressemble furieusement.

Aurélien Pradié, également Républicain, n’a pas hésité à lancer : « ce ne sera rien du tout ». Et il a ajouté : « on ferait mieux de réfléchir à la semaine des quatre jours ». Une lubie imbécile qui est en tête du programme de Sandrine Rousseau !

Si Les Républicains persistent dans cette attitude, la réforme ne sera sans doute pas votée. Et la France ne s’en portera pas mieux. Les Républicains non plus...