COURSE A LA PRESIDENTIELLE
31 août 2026
Rentrée politique : faites vos jeux, rien ne va plus pour 2027
Entre universités d’été, fêtes champêtres, interviews multiples dans les journaux du dimanche et plateaux télé, Châlons-en-Champagne, Tourcoing, Blois, Sens, Cannes étaient ce week end les épicentres de cette rentrée politique d’une densité exceptionnelle, dominée par une seule question : qui sera élu président ou présidente de la République au printemps 2027 ?
4 min de lecture
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
Populaires
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).