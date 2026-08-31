COURSE A LA PRESIDENTIELLE

Rentrée politique : faites vos jeux, rien ne va plus pour 2027

Entre universités d’été, fêtes champêtres, interviews multiples dans les journaux du dimanche et plateaux télé, Châlons-en-Champagne, Tourcoing, Blois, Sens, Cannes étaient ce week end les épicentres de cette rentrée politique d’une densité exceptionnelle, dominée par une seule question : qui sera élu président ou présidente de la République au printemps 2027 ?