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Une vue aérienne prise le 12 mars 2019 à Paris montre le palais de l'Élysée
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COURSE A LA PRESIDENTIELLE

31 août 2026

Rentrée politique : faites vos jeux, rien ne va plus pour 2027

Entre universités d’été, fêtes champêtres, interviews multiples dans les journaux du dimanche et plateaux télé, Châlons-en-Champagne, Tourcoing, Blois, Sens, Cannes étaient ce week end les épicentres de cette rentrée politique d’une densité exceptionnelle, dominée par une seule question : qui sera élu président ou présidente de la République au printemps 2027 ? 

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MOTS-CLES

élection présidentielle 2027 , rentrée politique , candidats , retraites , Jordan Bardella , Edouard Philippe , Jean-Luc Mélenchon , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

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