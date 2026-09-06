LITTERATURE
6 septembre 2026
Rentrée littéraire 2026 : une belle moisson de romans dans un contexte difficile pour le marché du livre
Avec 461 livres, dont 344 romans français et 68 premiers romans, la rentrée littéraire 2026 est moins prolifique que les précédentes, mais certainement pas moins ambitieuse. Dans un marché du livre fragilisé, éditeurs et écrivains misent sur une moisson éclectique où se croisent mémoire familiale, exil, violence, Histoire, transmission et désir. Des auteurs confirmés aux jeunes révélations, tour d’horizon des romans qui pourraient marquer cette rentrée.
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MOTS-CLESrentrée littéraire , littérature , romans , livres , François-Henri Désérable , Amélie Nothomb , François Cheng , Yannick Haenel , sylvain prudhomme , Laura Kasischke , Serge Joncour , Thélyson Orélien , Antoine Volodine , aurélien bellanger , Tiffany Tavernier , Philippe Jaenada , Amanda Devi , Anne Godard , Véronique Ovaldé , écrivains
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Phélip est rédactrice en chef de Viabooks.fr et coach professionnel.
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