LITTERATURE

Rentrée littéraire 2026 : une belle moisson de romans dans un contexte difficile pour le marché du livre

Avec 461 livres, dont 344 romans français et 68 premiers romans, la rentrée littéraire 2026 est moins prolifique que les précédentes, mais certainement pas moins ambitieuse. Dans un marché du livre fragilisé, éditeurs et écrivains misent sur une moisson éclectique où se croisent mémoire familiale, exil, violence, Histoire, transmission et désir. Des auteurs confirmés aux jeunes révélations, tour d’horizon des romans qui pourraient marquer cette rentrée.