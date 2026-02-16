LA MINUTE TECH
16 février 2026
RentAHuman : quand les IA se mettent à recruter des humains pour les aider
RentAHuman se présente comme une révolution. Des agents IA recrutent des humains pour agir dans le monde réel en menant des taches ou des missions particulières. Avec RentAHuman.ai, ce ne sont plus seulement des plateformes numériques qui organisent le travail, mais des agents d’IA qui deviennent prescripteurs directs de tâches.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.