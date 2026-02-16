LA MINUTE TECH

16 février 2026

RentAHuman : quand les IA se mettent à recruter des humains pour les aider

RentAHuman se présente comme une révolution. Des agents IA recrutent des humains pour agir dans le monde réel en menant des taches ou des missions particulières. Avec RentAHuman.ai, ce ne sont plus seulement des plateformes numériques qui organisent le travail, mais des agents d’IA qui deviennent prescripteurs directs de tâches.