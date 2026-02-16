POLITIQUE
Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)
LA MINUTE TECH

16 février 2026

RentAHuman : quand les IA se mettent à recruter des humains pour les aider

RentAHuman se présente comme une révolution. Des agents IA recrutent des humains pour agir dans le monde réel en menant des taches ou des missions particulières. Avec RentAHuman.ai, ce ne sont plus seulement des plateformes numériques qui organisent le travail, mais des agents d’IA qui deviennent prescripteurs directs de tâches.

Photo of Caroline Diard
Caroline Diard Go to Caroline Diard page

A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Diard image
Caroline Diard

Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.

