“JE VOUS LAISSE PARLER SEULS”
26 juin 2026
Le refus de savoir : quand la psychologie nous aveugle face aux dangers de l'Histoire
La variable psychologique est une donnée essentielle dans les dynamiques humaines : rien de ce que l’humain pense, décide ou réalise ne se fait sans une participation psychique. Elle intervient dans toute activité, depuis la lecture d’une situation jusqu’à la réaction ou la prise de décision. Mais, étrangement, cette variable est peu prise en compte, le plus souvent elle est même carrément ignorée.
15 min de lecture
THEMATIQUESTribunes
Genevièvre Bernaerts est psychanalyste de la transmission symbolique, licenciée en psychologie clinique adulte et spécialisée en psychologie systémique.
Populaires
Genevièvre Bernaerts est psychanalyste de la transmission symbolique, licenciée en psychologie clinique adulte et spécialisée en psychologie systémique.