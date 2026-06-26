“JE VOUS LAISSE PARLER SEULS”

26 juin 2026

Le refus de savoir : quand la psychologie nous aveugle face aux dangers de l'Histoire

La variable psychologique est une donnée essentielle dans les dynamiques humaines : rien de ce que l’humain pense, décide ou réalise ne se fait sans une participation psychique. Elle intervient dans toute activité, depuis la lecture d’une situation jusqu’à la réaction ou la prise de décision. Mais, étrangement, cette variable est peu prise en compte, le plus souvent elle est même carrément ignorée.