PROMESSES DE CAMPAGNE

Référendum sur le voile : défendre la liberté sans laisser la République capituler devant l’islamisme

La proposition du Rassemblement national d’interdire le port du voile dans l’espace public par référendum répond à une inquiétude réelle face à la progression de l’islamisme et aux reculs de la laïcité. Mais en prétendant défendre la République par une restriction générale d’une liberté individuelle, elle risque de fragiliser les principes qu’elle entend protéger.