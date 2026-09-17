PROMESSES DE CAMPAGNE
17 septembre 2026
Référendum sur le voile : défendre la liberté sans laisser la République capituler devant l’islamisme
La proposition du Rassemblement national d’interdire le port du voile dans l’espace public par référendum répond à une inquiétude réelle face à la progression de l’islamisme et aux reculs de la laïcité. Mais en prétendant défendre la République par une restriction générale d’une liberté individuelle, elle risque de fragiliser les principes qu’elle entend protéger.
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Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
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Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.