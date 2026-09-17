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Une femme de confession musulmane vient de voter, dans un bureau de vote de la mairie de Lyon, lors de la deuxième journée des élections des Conseils régionaux et du Conseil français du culte musulman (CRCM et CFCM).
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PROMESSES DE CAMPAGNE

17 septembre 2026

Référendum sur le voile : défendre la liberté sans laisser la République capituler devant l’islamisme

La proposition du Rassemblement national d’interdire le port du voile dans l’espace public par référendum répond à une inquiétude réelle face à la progression de l’islamisme et aux reculs de la laïcité. Mais en prétendant défendre la République par une restriction générale d’une liberté individuelle, elle risque de fragiliser les principes qu’elle entend protéger.

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MOTS-CLES

islamisme , voile , référendum , Rassembement National , laïcité , démocratie , république , France , religion , fondamentalisme , Femmes , liberté , libertés individuelles , réformes , Interdiction du voile , voile islamique , Constitution

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

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