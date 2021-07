Récession en vue pour l’économie de l’attention ? 

Dans cette photo d'illustration prise le 7 avril 2021, un écran de téléphone affiche le logo de Facebook sur un arrière-plan de site Web Facebook, à Arlington, en Virginie.

Atlantico : Avec la pandémie et les différents confinements, les secteurs économiques qui dépendent du temps passé devant les écrans ont connu une croissance certaine. Depuis un an et demi, comment s’est manifestée cette évolution ?

Fabienne Billat : Avec le recul, nous constatons de grandes différences à propos de cet essor selon les secteurs d’activités. Concernant le e-commerce, cela a boosté les chiffres d’affaires, mais aussi révélé ses failles comme les services de livraison et des problèmes de logistique. Dans l’industrie, nous avons aussi vu que le passage au numérique avait révélé des difficultés de gestion ou de management. Chaque entreprise a pu mesurer ses carences mais aussi les marchés potentiels que le numérique a permis d’activer.

Les grands gagnants de cette période sont les GAFAM avec leurs profits énormes. Et la crise a mis en exergue le déséquilibre qui existe entre ces fleurons et les autres entreprises qui n’avaient pas acquis la maturité des usages dans leur process.

Mark Zuckerberg a d’ailleurs annoncé que grâce à Facebook, les communautés et les utilisateurs ont pu échanger et conserver un lien à l’intérieur de communautés virtuelles. Il s’est targué d’avoir soutenu cette crise du Covid avec son réseau social. Ses équipes ont alors valorisés les bénéfices des réseaux sociaux, maillage entre le virtuel et le réel. D’où les sommes importantes amassées durant cette crise. Or, bien que nous puissions reconnaître le bénéfice des réseaux pour entretenir nos liens, nous ne devrions pas être dupes devant cette posture philanthropique.

De quelle manière ont-ils profité de la crise ?

Le business model des GAFA est basé sur l’économie de l’attention. Ils nous incitent à revenir sur un site grâce à un algorithme de la récompense. On surfe sur une page et on rebondit grâce à un lien qui nous plaît. La captation de l’attention a encore mieux fonctionné avec les confinements.

Pour autant la nomination de Lina Khan à la tête de la Federal Trade Commission indique que le nouveau gouvernement américain compte bien faire valoir des règles antitrust, antimonopolistiques de ces plateformes.

Le déconfinement et l’arrêt des restrictions sanitaires vont-ils casser les nouvelles habitudes prises ? Ce marché peut-il désormais connaître une récession ?

Il y a une partie des communautés qui vont persister dans ces usages. Cela peut perdurer un certain temps. Si l'on nous demande de quitter Facebook aujourd’hui, même si on y va moins souvent, cela va être complexe. Je ne pense pas que l’on puisse ainsi effectuer des ruptures. Nos adhésions à ces plateformes ont un sens.

Lorsque l’on voit comment des technologies telles que celles des GAFA s’installent, c’est pour du long terme. Il y a un cycle : au début nous sommes frileux, pusillanimes puis il y a adhésion, ensuite il y a un palier qui décélère naturellement.

Pourtant après le pic de l’année dernière, nous sommes dans un ralentissement des usages car nous souhaitons à nouveau faire des achats dans les boutiques, de retrouver les équipes en réel dans les bureaux. Maintenant que l’on a été goûté aux différents modes, une sorte d’hybridation se met en place. Mais le marché sera définitivement différent.