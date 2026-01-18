POLITIQUE
PEDAGOGIE

18 janvier 2026

La réanimation cardio-pulmonaire qu’on voit dans les séries télé est souvent à côté de la plaque mais voilà comment ces scènes de fiction peuvent malgré tout sauver des vies réelles

Les séquences de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans les séries à la télévision sont souvent spectaculaires mais scientifiquement approximatives. Pourtant, ces scènes de fiction peuvent encourager les téléspectateurs à agir en cas d’urgence réelle. Une étude de l’Université de Pittsburgh a exploré comment les représentations télévisées de la RCP influencent la connaissance et les comportements face aux arrêts cardiaques.

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Beth Hoffman est professeure adjointe en sciences comportementales et de la santé communautaire à l'Université de Pittsburgh.

