PEDAGOGIE
18 janvier 2026
La réanimation cardio-pulmonaire qu’on voit dans les séries télé est souvent à côté de la plaque mais voilà comment ces scènes de fiction peuvent malgré tout sauver des vies réelles
Les séquences de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans les séries à la télévision sont souvent spectaculaires mais scientifiquement approximatives. Pourtant, ces scènes de fiction peuvent encourager les téléspectateurs à agir en cas d’urgence réelle. Une étude de l’Université de Pittsburgh a exploré comment les représentations télévisées de la RCP influencent la connaissance et les comportements face aux arrêts cardiaques.
Beth Hoffman est professeure adjointe en sciences comportementales et de la santé communautaire à l'Université de Pittsburgh.
