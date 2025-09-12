Combat contre Goliath

Rapport sur TikTok : juste diagnostic, préconisations à côté de la plaque ?

Alors que le monde médiatique bruisse régulièrement des méfaits des réseaux sociaux, et ce notamment sur les plus jeunes, la puissance publique tente d'y répondre. Un rapport vient, à cet effet, d'être remis par la commission d'enquête sur les effets psychologique de la plateforme de vidéo chinoise TikTok sur les plus jeunes. Ses constats sont consensuels mais les solutions avancées échouent à convaincre. Décryptage.