DROITS DE L'HOMME

Rapport de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : entre logique des minorités et principe de tolérance, où est donc passée la République ?

Dans son rapport annuel, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dresse un bilan contrasté de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en France. Si l’indice de tolérance atteint son plus haut niveau historique, la Commission souligne dans le même temps la persistance et la hausse de certains actes haineux, relançant le débat sur la réalité et les formes du racisme dans la société française.