DROITS DE L'HOMME
28 juin 2026
Rapport de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : entre logique des minorités et principe de tolérance, où est donc passée la République ?
Dans son rapport annuel, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dresse un bilan contrasté de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en France. Si l’indice de tolérance atteint son plus haut niveau historique, la Commission souligne dans le même temps la persistance et la hausse de certains actes haineux, relançant le débat sur la réalité et les formes du racisme dans la société française.
7 min de lecture
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
Populaires
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.