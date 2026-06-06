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Bernadette Chirac. (Image d'illustration)
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LA TENACITE FAITE FEMME

6 juin 2026

Ramer, gagner, régner : Bernadette Chirac ou l’art discret de la politique

Longtemps perçue comme l'épouse de Jacques Chirac, Bernadette Chirac s'est imposée au fil des années comme une personnalité politique à part entière. Élue locale, conseillère écoutée et figure populaire des Pièces Jaunes, elle a joué un rôle bien plus important qu'on ne l'a souvent raconté dans l'histoire du chiraquisme.

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MOTS-CLES

Bernadette Chirac , première dame , Ex-président , la France

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 