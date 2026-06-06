LA TENACITE FAITE FEMME

6 juin 2026

Ramer, gagner, régner : Bernadette Chirac ou l’art discret de la politique

Longtemps perçue comme l'épouse de Jacques Chirac, Bernadette Chirac s'est imposée au fil des années comme une personnalité politique à part entière. Élue locale, conseillère écoutée et figure populaire des Pièces Jaunes, elle a joué un rôle bien plus important qu'on ne l'a souvent raconté dans l'histoire du chiraquisme.