LA TENACITE FAITE FEMME
6 juin 2026
Ramer, gagner, régner : Bernadette Chirac ou l’art discret de la politique
Longtemps perçue comme l'épouse de Jacques Chirac, Bernadette Chirac s'est imposée au fil des années comme une personnalité politique à part entière. Élue locale, conseillère écoutée et figure populaire des Pièces Jaunes, elle a joué un rôle bien plus important qu'on ne l'a souvent raconté dans l'histoire du chiraquisme.
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THEMATIQUESFrance
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).