19 novembre 2025
Radioscopie spirituelle d’une France toujours plus déchristianisée
En quelques décennies, l’Europe est passée d’un continent majoritairement chrétien à un espace où les sans-religion occupent une place centrale, tandis que les minorités religieuses se recomposent sous l’effet des migrations. Entre déclin de la pratique, montée de l’individualisme, retour du matérialisme et affirmation d’un islam plus visible, c’est toute l’architecture morale et culturelle européenne qui se trouve redéfinie.
Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH.
Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.
