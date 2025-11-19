POLITIQUE
Une église. (Image d'illustration)

Une église. (Image d'illustration)

© Reuters

CRISE DE FOI

19 novembre 2025

Radioscopie spirituelle d’une France toujours plus déchristianisée

En quelques décennies, l’Europe est passée d’un continent majoritairement chrétien à un espace où les sans-religion occupent une place centrale, tandis que les minorités religieuses se recomposent sous l’effet des migrations. Entre déclin de la pratique, montée de l’individualisme, retour du matérialisme et affirmation d’un islam plus visible, c’est toute l’architecture morale et culturelle européenne qui se trouve redéfinie.

Photo of Alain d'Iribarne
Photo of Clément Macchi
Alain d'Iribarne et Clément Macchi

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Alain d'Iribarne image
Alain d'Iribarne

Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH. 

Clément Macchi image
Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.