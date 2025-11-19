CRISE DE FOI

19 novembre 2025

Radioscopie spirituelle d’une France toujours plus déchristianisée

En quelques décennies, l’Europe est passée d’un continent majoritairement chrétien à un espace où les sans-religion occupent une place centrale, tandis que les minorités religieuses se recomposent sous l’effet des migrations. Entre déclin de la pratique, montée de l’individualisme, retour du matérialisme et affirmation d’un islam plus visible, c’est toute l’architecture morale et culturelle européenne qui se trouve redéfinie.