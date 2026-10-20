CONTREBANDE IDEOLOGIQUE

Racisme systémique, violence institutionnelle, désobéissance civile etc : petit bréviaire de ces mots piégés imposés par l’extrême gauche dans le débat public

Du mouvement lycéen aux plateaux de télévision, un même lexique s’est installé : racisme systémique, violences policières, racisé, privilège blanc, islamophobie... Nés dans l’université ou dans des manifestes militants, ces termes ont glissé dans le langage courant en emportant avec eux des jugements qu’on ne discute plus. Sami Biasoni, coauteur de Français malgré eux, revient sur l’origine de chacun d’eux et démonte les procédés qui en ont fait des armes politiques.