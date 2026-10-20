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Des manifestants brandissent des drapeaux du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et de La France Insoumise (LFI) lors d'un rassemblement contre le racisme devant la mairie de Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 4 avril 2026.
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CONTREBANDE IDEOLOGIQUE

20 octobre 2026

Racisme systémique, violence institutionnelle, désobéissance civile etc : petit bréviaire de ces mots piégés imposés par l’extrême gauche dans le débat public

Du mouvement lycéen aux plateaux de télévision, un même lexique s’est installé : racisme systémique, violences policières, racisé, privilège blanc, islamophobie... Nés dans l’université ou dans des manifestes militants, ces termes ont glissé dans le langage courant en emportant avec eux des jugements qu’on ne discute plus. Sami Biasoni, coauteur de Français malgré eux, revient sur l’origine de chacun d’eux et démonte les procédés qui en ont fait des armes politiques.

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MOTS-CLES

Bréviaire , mots , pièges , extreme-gauche , Racisme systémique , violence institutionnelle , désobéissance civile , Politique , mouvement lycéen , racisé , islamophobie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Sami Biasoni
Docteur en philosophie

Sami Biasoni est essaiste, docteur en philosophie de l’Ecole normale supérieure et diplômé en “Sciences Cognitives, ingénieur civil des télécommunications” de l’Ecole des Mines et de l’ESSEC.