La Culture de l'ultra-violence, de Rachel Khan, chez Fayard.

La Culture de l'ultra-violence, de Rachel Khan, chez Fayard.

LIVRE INDISPENSABLE

27 janvier 2026

Rachel Khan : la combattante

Rachel Khan décrypte avec perspicacité, dans ses ouvrages, les travers de notre époque. Elle publie le 4 février « La culture de l’ultra violence » chez Fayard. Un livre dans lequel elle interpelle les lecteurs sur l’un des maux majeurs de notre société, et leur explique comment y faire face.

Emmanuel Razavi

Rachel Khan , livre , culture , Dieudonné , procès , Palestine , Iran

Culture
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

