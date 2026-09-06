CONFUSIONS IDEOLOGIQUES

Qui donc est « raciste » ? Regards sur l’antiracisme perverti

À force d’étendre le concept à des réalités toujours plus diverses, jusqu’au « racisme systémique », l’antiracisme contemporain risque-t-il de perdre de vue son objet initial ? Pierre-André Taguieff interroge les confusions entre ethnocentrisme, xénophobie, nationalisme et racisme, et les dérives d’un antiracisme devenu un instrument de stigmatisation et de criminalisation.