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Un manifestant brandit une pancarte où l'on peut lire « Le racisme n'a jamais sauvé une femme » lors d'une marche organisée à Lyon, dans le centre de la France, le 8 mars 2026, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
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CONFUSIONS IDEOLOGIQUES

6 septembre 2026

Qui donc est « raciste » ? Regards sur l’antiracisme perverti

À force d’étendre le concept à des réalités toujours plus diverses, jusqu’au « racisme systémique », l’antiracisme contemporain risque-t-il de perdre de vue son objet initial ? Pierre-André Taguieff interroge les confusions entre ethnocentrisme, xénophobie, nationalisme et racisme, et les dérives d’un antiracisme devenu un instrument de stigmatisation et de criminalisation.

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MOTS-CLES

antiracisme , Racisme , xénophobie , France , société , haine , hostilité , idéologie , dérive , antiracisme dévoyé , cause , minorités , Pierre-André Taguieff , raciste , racisme institutionnel , stigmatisation

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-André Taguieff

Pierre-André Taguieff est philosophe, politologue et historien des idées. Il est directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF).

Il est l'auteur de « Théories du complot. Populiams et complotisme » publié le 23 mars 2023 aux Éditions Entremises. Il a également publié Les Fins de l’antiracisme (Michalon, 1995) et La Couleur et le sang. Doctrines racistes à la française (Mille et une nuits, 2002) et Israël et la question juive (Les provinciales, juin 2011). Il a aussi publié sous sa direction, en 2013, le Dictionnaire historique et critique du racisme, aux Presses universitaires de France. 

 

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