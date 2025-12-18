POLITIQUE
La reine de Noël, Mariah Carey, interprète ses plus grands succès de Noël au Beacon Theatre à New York.

MAGIE DE NOEL

18 décembre 2025

Mais qu’est-ce qui fait l’identité sonore d’une chanson de Noël ? Un musicologue répond

Des grelots scintillants aux cloches d’église, des orchestrations d’un autre temps à la chaleur feutrée des crooners, les chansons de Noël obéissent à des codes sonores bien précis. Pourquoi quelques notes suffisent-elles à nous plonger dans l’ambiance des fêtes ?

Photo of Samuel J. Bennett
Samuel J. Bennett Go to Samuel J. Bennett page

Samuel J. Bennett

Samuel J. Bennett est maître de conférences en production musicale à l'Université Nottingham Trent.

