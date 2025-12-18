©
La reine de Noël, Mariah Carey, interprète ses plus grands succès de Noël au Beacon Theatre à New York.
MAGIE DE NOEL
18 décembre 2025
Mais qu’est-ce qui fait l’identité sonore d’une chanson de Noël ? Un musicologue répond
Des grelots scintillants aux cloches d’église, des orchestrations d’un autre temps à la chaleur feutrée des crooners, les chansons de Noël obéissent à des codes sonores bien précis. Pourquoi quelques notes suffisent-elles à nous plonger dans l’ambiance des fêtes ?
