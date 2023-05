Que faire et penser un 8 Mai en France ?

Emmanuel Macron devant la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe lors des cérémonies marquant le 78e anniversaire de la victoire contre les nazis et la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Paris, le 8 mai 2023.

Le mois de Mai en France est officiellement la 7ème semaine de congés payés. Brutalisés par l’inflation, des salaires trop bas, une ambiance sinistre, les Français sont pourtant tous absents de leur lieu de travail, tous en congés. Les trains sont pleins, les avions aussi, malgré des pri indécents, notamment d’Air France, qui pratique pour le voyage ce qu’on qualifierait d’usure dans le domaine bancaire. Où ces gens ruinés trouvent-ils tout cet argent ? C’est un mystère qui sera un jour dévoilé, après une prescription centenaire, quand on nous dévoilera les statistiques de la consommation française, pas celle de l’INSEE, mais la véritable, celle offerte par les allocations et autres avantages dont nous avons le secret.

Oui, je sais, j’exagère, en fait l’essentiel de ce phénomène est tiré par des familles Parisiennes, là où se concentre un peu plus chaque jour, le reste de la fortune française, tant la disparition de la classe moyenne, le fossé béant entre ceux « du haut » et ceux « du bas » se creuse, un peu plus chaque jour, avec un taux d’amortissement plus fort en France, qui a fait de la subvention de la pauvreté un sport national, qui a fait des trappes à salaire une spécialité, qui a fait des régions un gouffre à Islamisme, pauvreté et désespoir.

Pour ceux qui en douteraient, je vous propose d’aller faire un petit voyage dans une petite ville rurale de basse normande (Flers de l’Orne), où je suis né, devenue grâce à 30 ans de socialisme et de complicité de politiques de droite, une ville étrangère à 35%, où les petites filles viennent voilées, en masse, sous les fenêtres de ma maman, dans une association censée être culturelle, mais qui opère en fait comme une mosquée non déclarée. En toute impunité.

À Lire Aussi

350 millions de jobs et moi et moi et moi !

Un détail, auraient dit certains.

En attendant, c’est intéressant, et souvent effrayant, de prendre le temps le 8 Mai, de voir ce qui se passe dans le monde cette semaine.

L’Europe vient d’ajouter 500 millions d’euros, à sa dotation de 2Mds pour l’armement de l’Ukraine. N’est-ce pas brillant ? Le continent tremble sous l’inflation, la menace de récession, et l’idée de génie de nos technocrates, avec l’assentiment du politique, n’est pas d’aider les plus pauvres, de doper l’économie, avec un plan de génie sur la transition écologique comme aux USA, ou d’un plan numérique comme aux USA, ou encore d’un plan de renforcement des villes moyennes comme en chine. Non. Nous on vend des missiles ! Des armes de mort au service de la démocratie ? Et une ignorance des armes de paix, de l’arme de paix ultime, l’investissement. Histoire d’un aveuglement sans pareil et d’une surdité aux vrais problèmes qui entraînent l’Europe vers un déclin désormais évident. Nous bombardons notre avenir et Ursula vibre de toute part. Pitoyable.

Les scénaristes Américains sont en grève, tremblant devant le danger que l’IA représenterait pour leur profession. C’est un peu tôt et exagéré, mais pas tant que cela. L’IA de type ChatGPT est effectivement entraînée par l’homme. Pendant de longs mois ou plus. Et elle comprend des « patterns », une sorte de « récurrence » qui est le signe des sitcom, comédies et autres séries, ou même, des partitions musicales. Des Beatles à JJ Goldman, on sait que la même rythmique de base, peut être habillée façon différente, comme on peut changer dans l’automobile, la carrosserie tout en gardant le même châssis. Du coup, oui, leur métier est partiellement en danger, et pas dans 10 ans. Aujourd’hui. Pas totalement. Mais en large partie. La semaine passée, la principale société de cours à domicile, une sorte d’Acadomia Américaine, a perdu 50% en bourse, après la publication de résultats indiquant que les étudiants s’en sortaient aussi bien avec ChatGPT. Les principales sociétés de traduction humaines, font faillites les unes après les autres. Le doublage au cinéma également. J’ai pu assister à une démonstration d’un logiciel que Hollywood utilise désormais qui scanne le visage de l’acteur ou actrice, utilise un échantillon de sa voix, et le fait parler avec un mouvement parfait et adapté à la langue, tant du visage, que des lèvres, avec sa propre voix en 20 langues différentes, incluant, l’Arabe, le Russe, le Japonais. J’en suis resté pantois. Bluffé.

À Lire Aussi

8 Mai : célébrer la victoire contre le nazisme nous permet-il de comprendre le monde d’aujourd’hui ?

Oui, nous allons très vite souffrir de l’IA. Il fallait simplement s’y préparer. Moi et quelques-uns avons formé une Fondation pour bâtir un algorithme il y a 5 ans, oui, 5 ans et avons péniblement quelques « sous » en 3 ans. Hors sujet nous disait-on. Trop tôt. Pas prioritaire. Nous allons payer cet aveuglement, et pas seulement en France, qui n’a même pas intégré cela dans les calculs de l’équilibre des retraites à 2030, mais partout dans le monde. Il fallait simplement regarder le monde, évaluer la vitesse des technologies et se préparer. Le monde meurt de ces petits bras et petites vues, de son obsession du court terme. Pour ne pas vouloir voir le mur sous prétexte de son éloignement, il préfère le prendre à pleine vitesse et de plein fouet. Trop tard pour la marche arrière ou le ralentissement. Le Titanic. Une chimère que ces gesticulations sur la régulation, une bouffonnerie pour la bonne conscience de certains, les mêmes qui sont les premiers à la promouvoir et l’utiliser. Un marché de dupes.

Pendant ce temps, en pleine discussion sur la transition énergétique, j’entends de loin le moteur des Formules 1 qui ont envahi Miami pour la 2nde année, et envahiront Las Vegas prochainement. Navrant. Comment accepter cela tout en maintenant ces gesticulations politiques autour des « Cop » dont j’ai cessé de retenir le numéro de version. Pour quoi distinguer au sein de l’inutile ? Un chapelet de l’inutilité qui s’égrenne à chaque réunion pour masquer leur futilité. Ces magnifiques réunions où s’entassent des politiques sans réelles motivations, véhiculés dans des avions qui polluent plus que tout autre moyen de transport, des véhicules principalement non électriques et des bâtiments, ni accessibles, ni décarbonnés. La comédie humaine version pseudo-écolo.

Le 8 mai devrait, comme les autres jours fériés, être supprimés. Ils servent à certains à réfléchir, et dans un siècle digital, réfléchir par soi-même, conduit à la dépression.Sans compter le péché ultime qui consiste à oser utiliser son cerveau, réfléchir par soi-même, quand il suffit de mimer les influenceurs. Copier/Coller l’information véhiculée par les rois de l’encéphalogramme plat. Ce n’est pas bon tout cela. A contre-courant. Laissons l’intelligence artificielle devenir la nôtre. C’est ce qui nous pend au nez et nous l’aurons bien mérité n’est-ce pas ?

Côté positif. Cherchons bien ? On n’a pas réussi à ressusciter la terreur sur le Covid. C’est déjà pas mal. La guerre en Ukraine a tué l’info sur le Covid. C’est déjà un bénéfice appréciable. Joe Biden va se représenter, s’il tient encore debout d’ici là, ce qui est un signe magnifique pour tous les seniors du monde entier, à l’heure des grèves contre la retraite à 64 ans. A quand le premier Président centenaire ? Dans un Occident vieillissant, il faudra s’y habituer. Il a plu en France. C’est bien.

Le Medef a une candidate femme. A nouveau. Une avancée majeure pour cette institution jeune et utile. Obama a lu « Ministry of the Future ». Cela nous rassure sur l’avenir du monde. La BNP va bien. LVMH aussi. Cela désespère les Insoumis, dont les députés vivent pourtant des taxes que ces entreprises versent. Être inutiles et nocifs, mais accepter d’être payés par les superprofits de ces super boîtes, qui ont le tort de super-gagner de l’argent, est un luxe que seule l’hypocrisie politique peut s’offrir.

Je regarde depuis quelques semaines une chaîne nommée Cheddar News aux USA. Très « gay friendly ». J’ai eu peur d’un truc « wokiste » de plus, dont les USA ont le secret. Mais bonne surprise, c’est frais, sympa, original et ils ont une rubrique nommée « The positive note », qui pendant 15mns, ne parle que de bonnes nouvelles. Nous aurions tous besoin de cela.

Il se passe également de belles choses sur terre. Souvent le fait de quelques hommes et femmes qui pensent que l’humanité consiste à démontrer dans le réel pourquoi nous avons été dotés d’amour, de compassion, d’empathie. Loin des gesticulations politiques, et proche de la passion de certains à faire le bien. Je prends un plaisir immense à écouter ce qui va bien, pour moi qui, en tant qu’entrepreneur, continue à penser que le changement est toujours possible. Ou plutôt le progrès. Pour tous. Et pas seulement pour ceux qui ont déjà tout. Cette rubrique devait être obligatoire sur chaque chaîne radio et TV du monde. Elle est salutaire, c’est la méthode Coué, mais mise en pratique. Allez voir cela.

Bon jour férié à toutes et tous.