POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le logo des « Allocations Familiales », la branche famille des services de sécurité sociale français, à Lille, le 8 juin 2022.

©

Le logo des « Allocations Familiales », la branche famille des services de sécurité sociale français, à Lille, le 8 juin 2022.

ETUDE TROUBLANTE

7 janvier 2026

Quand un graphique DREES travestit la vérité sur l’assistanat en France

Présenté comme une démonstration imparable de la supériorité du modèle social français, un graphique de la DREES largement relayé ces derniers jours prétend clore le débat sur l’« assistanat » en montrant que le travail serait en France bien plus rémunérateur que l’inactivité. Mais derrière cette apparente performance se cache une construction méthodologique pour le moins contestable.

Photo of Marc de Basquiat
Marc de Basquiat Go to Marc de Basquiat page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Marc de Basquiat image
Marc de Basquiat

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 

Populaires

1Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…
2 Les gens qui vieillissent le mieux partagent tous un même trait de caractère
3Ces voix en Russie qui n’hésitent plus à mettre ouvertement en cause l’échec de Poutine dans sa stratégie de superpuissance du Sud global
4Budget : ces illusions de croissance dans lesquelles se bercent les gouvernements français depuis des années en construisant leurs trajectoires budgétaires
5Et si Trump avait compris l’élément clé pour ne pas reproduire l’échec des néo conservateurs en Irak
6C’est l’hiver et il neige : la France sous le choc
7L’ambition première des Américains n’est pas de préempter le pétrole, mais de renforcer la circulation des pétrodollars - explications