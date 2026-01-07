©
Le logo des « Allocations Familiales », la branche famille des services de sécurité sociale français, à Lille, le 8 juin 2022.
ETUDE TROUBLANTE
7 janvier 2026
Quand un graphique DREES travestit la vérité sur l’assistanat en France
Présenté comme une démonstration imparable de la supériorité du modèle social français, un graphique de la DREES largement relayé ces derniers jours prétend clore le débat sur l’« assistanat » en montrant que le travail serait en France bien plus rémunérateur que l’inactivité. Mais derrière cette apparente performance se cache une construction méthodologique pour le moins contestable.
3 min de lecture
Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.
Populaires
Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.