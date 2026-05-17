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Le philosophe, explorateur, cinéaste et écrivain français Patrice Franceschi pose lors d'une séance photo le 15 mars 2017 à Paris.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

17 mai 2026

Quand Patrice Franceschi affronte « le passage du temps »

Chaque mois, le grand reporter Emmanuel Razavi nous parle de la sortie d’un livre ou d’un film, en relation avec le monde de la défense, de la géopolitique, ou de l’aventure. Il nous parle ici du nouveau livre de l’écrivain aventurier, philosophe et aviateur Patrice Franceschi « Dans le passage du temps » (éditions Robert Laffont).

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MOTS-CLES

Mémoires , livre , Dans le passage du temps , Patrice Franceschi , Robert Laffont , mémoires d'exploration , exploration , récit , témoignages , expédition

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

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