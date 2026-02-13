POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un membre de la communauté locale dépose des fleurs lors d'une veillée aux chandelles en hommage aux victimes de la fusillade survenue la veille à l'école secondaire Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, le 11 février 2026.
See image caption
See copyright

DRAME

13 février 2026

Quand les pronoms prennent le pas sur la sécurité : cette responsabilité de l’idéologie trans dans la tuerie de masse au Canada

Huit personnes ont-elles été assassinées par un adolescent souffrant de troubles mentaux et de délires fondamentaux ? Ou bien le meurtrier était-il une jeune femme ? Il y a quelques années encore, la question aurait paru absurde aux Canadiens.

Photo of Jonathon Van Maren
Jonathon Van Maren Go to Jonathon Van Maren page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Canada , tuerie de masse , transidentité , idéologie trans , pronoms , Tumbler Ridge

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Jonathon Van Maren image
Jonathon Van Maren

Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.

Populaires

1Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
2Et la ministre allemande de l’économie et de l’énergie révéla enfin le VRAI coût du raccordement des renouvelables au réseau électrique
3Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année
4« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
5Les 27 se divisent sur 2 visions opposées de l’avenir de l’Europe. En oubliant chacune LE problème politique majeur de l’UE ?
6Et si le mois de février 2026 venait de marquer un tournant DÉTERMINANT dans l’histoire de l’IA ?
7Malaise à Paris : cachez moi ces élus socialistes juifs qu’un « électorat populaire » ne saurait voir