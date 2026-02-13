DRAME

13 février 2026

Quand les pronoms prennent le pas sur la sécurité : cette responsabilité de l’idéologie trans dans la tuerie de masse au Canada

Huit personnes ont-elles été assassinées par un adolescent souffrant de troubles mentaux et de délires fondamentaux ? Ou bien le meurtrier était-il une jeune femme ? Il y a quelques années encore, la question aurait paru absurde aux Canadiens.