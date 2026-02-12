POLITIQUE
SEULS ENSEMBLE

12 février 2026

Quand les gens qui nous entourent font flamber notre sentiment de… solitude

Loin d’une simple “mode”, la solitude s’installe durablement dans nos sociétés hyperconnectées. Entre isolement relationnel, perte de reconnaissance et fragilité psychique, les chiffres confirment une réalité préoccupante, aux effets bien réels sur la santé.

Photo of Monique de Kermadec
Monique de Kermadec Go to Monique de Kermadec page

société , Solitude , santé mentale , bonheur , joie , isolement

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Monique de Kermadec image
Monique de Kermadec

Monique de Kermadec est psychologue clinicienne et psychanalyste spécialiste de l'apprentissage, de la précocité et du succès chez l'enfant.  Elle est notamment l'auteur de Pour que mon enfant réussisse, de L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliquéLe petit surdoué de 6 mois à 6 ans, parus aux Editions Albin Michel. Elle a également publié L’adulte surdoué ( Albin Michel) et L’enfant précoce aujourd’hui. Le préparer au monde de demain (Albin Michel).

