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Un mannequin devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, lors d'une séance photo à Paris. (Image d'illustration)
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LA MEMOIRE QUI FLANCHE

20 août 2026

Quand les agents IA autonomes perdent la mémoire : à qui la faute ?

Une IA peut conserver l’objectif qui lui a été fixé tout en oubliant progressivement certaines règles censées encadrer son action. Une faiblesse de mémoire qui devient particulièrement sensible avec l’essor des agents autonomes, capables d’agir directement sur nos fichiers, nos achats ou nos communications.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , agents IA , mémoire , nouvelles technologies

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

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