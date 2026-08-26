LA METHODE LECORNU (SUITE)

Quand le Premier ministre recadre Edouard Philippe (sans le citer) : en mode gestion contre spectacle

Deux jours après le passage de l'ancien Premier ministre à Mayotte, Sébastien Lecornu recadre son rival en prônant une méthode axée sur les résultats plutôt que sur les promesses migratoires. Une confrontation de styles qui préfigure les arbitrages stratégiques du bloc central pour 2027.