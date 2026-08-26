LA METHODE LECORNU (SUITE)
26 août 2026
Quand le Premier ministre recadre Edouard Philippe (sans le citer) : en mode gestion contre spectacle
Deux jours après le passage de l'ancien Premier ministre à Mayotte, Sébastien Lecornu recadre son rival en prônant une méthode axée sur les résultats plutôt que sur les promesses migratoires. Une confrontation de styles qui préfigure les arbitrages stratégiques du bloc central pour 2027.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.