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Édouard Philippe et Sébastien Lecornu après une cérémonie aux Invalides, à Paris, le 21 juillet 2021.
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LA METHODE LECORNU (SUITE)

26 août 2026

Quand le Premier ministre recadre Edouard Philippe (sans le citer) : en mode gestion contre spectacle

Deux jours après le passage de l'ancien Premier ministre à Mayotte, Sébastien Lecornu recadre son rival en prônant une méthode axée sur les résultats plutôt que sur les promesses migratoires. Une confrontation de styles qui préfigure les arbitrages stratégiques du bloc central pour 2027.

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MOTS-CLES

Edouard Philippe , Sébastien Lecornu , Mayotte , immigration , gestion de crise , élection présidentielle 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.